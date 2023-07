La cohue continue à Los Angeles. Comme un paquet de ses collègues joueurs, Cam Reddish n’a pas attendu une journée de Free Agency pour poser ses valises en Californie. Pas conservé par Portland malgré quelques promesses ces derniers mois, Cameron prend la direction du sud pour deux saisons.

Atlanta, New-York, Portland, au final c’est toujours la même chose. Cam Reddish montre des bribes de son talent, mais jamais assez pour qu’une franchise lui fasse pleinement confiance. Cam sent le scoring à plein nez, mais il s’agirait de le montrer à la NBA rapidement, sous peine de voir l’aventure chez les grands se terminer précocement. Si une franchise est bien connue pour développer ses jeunes efficacement et discrètement c’est bien les Lakers. Pas du tout, mais c’est eux qui ont choisi de miser sur l’ailier pour les deux saison à venir alors on romance. Signe d’un deal qui ne déchaîne pas les foules, ce n’est ni Shams ni Woj qui a balancé l’info en premier. Bravo Brad Turner.

Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Josh Hairston have agreed to a multi-year deal for Cam Reddish to join the Lakers.

Récupéré par Portland à la deadline en février, Cameron a montré de vraies belles choses dans l’Oregon, sûrement aidé par le contexte sportif… Une franchise qui ne visait rien d’autre que les hauteurs de la Draft. Ses plus belles perfs ? Deux matchs à 24 et 25 points pour rappeler ce pour quoi il a été drafté dans le Top 10 en 2018. C’est-à-dire un bon bout de talent offensif.

Les détails financiers du deal n’ont pas été communiqué mais on ne doit pas être bien au-dessus du minimum car on n’imagine pas les Lakers prendre un risque financier sur un profil aussi incertain. Le C a toutes les qualités pour briller mais on a quand même de gros doutes quant à ses capacités à s’adapter en tant que role player. À Portland, il a justement brillé lorsque des responsabilités lui étaient mises sur les épaules.

Alors, on peut se demander ce que Darvin Ham demandera de sa part chez les Angelinos. Derrière LeBron James, les minutes risquent d’être limitées. Mais, l’âge se faisant de plus en plus ressentir chez le King, les opportunités seront présentes pour Mr Reddish, qui devra batailler avec Taurean Prince, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt pour aller chercher des minutes. Los Angeles ne s’attend sans doute à rien, en espérant tout de même ne pas être déçu.

