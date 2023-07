Et allez, on enchaîne ! Comme votre rédac, Rob Pelinka charbonne. Après Taurean Prince, le GM des Lakers ramène Gabe Vincent en ville. 3 ans et 33 millions de dollars sur le contrat, le deal est honnête pour les deux parties. La suite des évènements à Los Angeles déterminera le rôle de GV, mais pour l’instant le move n’a pas l’air tout mal.

En pleine forme, c’est Shams Charania qui nous balance l’info : Gabe Vincent signe à L.A. pour plus de 10 millions la saison pendant 3 ans. Tout droit sorti du centre de formation du Heat, Gabe a été un chainon essentiel du run de Playoffs de South Beach cette saison. Alors, un guard jeune, dont la progression n’est peut-être pas finie et avec l’expérience des Finales NBA, ça intéresse forcément dans la Cité des Anges.

Free agent guard Gabe Vincent has agreed on a three-year, $33 million deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Vincent’s agent, Bill Neff, negotiated the new deal for a tremendous undrafted success story.

On l’a dit, dit, et encore dit, mais Gabe Vincent, c’est l’une des belles histoires de Miami ces dernières saisons. Avec Duncan Robinson ou encore Caleb Martin, il est l’un des non-draftés à avoir accompagné Jimmy Butler dans sa quête de grandeur cette année. Ça n’a pas suffi pour ramener une nouvelle bannière à Vice City, mais c’est le banquier qui va être content. Avec 33 millions de dollars sur 3 ans, Gabriel s’assure de beaux paquets de biftons alors qu’il n’était pas titulaire en NBA il y a encore quelques semaines. V’la le braquage.

Les belles histoires, c’est sympa pour les enfants, mais à 1h du sbah on est entre grandes personnes. Parlons concret, parlons parquets. Pour l’instant, l’effectif des Purple & Gold est encore un sacré bout de chantier. Pas un meneur à l’horizon, pas un arrière – allez si, Max Christie…-, et pas grand chose de plus que LeBron James et Anthony Davis au final. Pas mal direz-vous, pas assez dirons-nous.

En l’état, Gabe serait donc chargé de mener l’attaque de Darvin Ham en 2023-24. Erik Spoelstra a prouvé que ça pouvait marcher, mais la Heat Culture étant ce qu’elle est, on est en droit de se demander si ça marchera vraiment ailleurs. Partis pour re-signer D’Angelo Russell, les Lakers pourraient donc se servir de Vincent en tant que back-up. On n’est pas particulièrement rassuré par D’Lo, mais niveau talent intrinsèque ce n’est quand même pas le même niveau. Bon, là on rentre dans le conditionnel et on n’est pas là pour ça. Attendons de voir la suite, parce que les bombes continuent à fuser.

