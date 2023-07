C’était l’un des gros dossiers de l’intersaison du côté des Raptors. Agent-libre non restreint, Jakob Poeltl n’était pas certain de rester au Canada la saison prochaine. Mais l’Autrichien et la franchise sont finalement tombés d’accord sur un contrat à de 80 millions de dollars sur 4 ans, avec une player option sur la dernière année.

Siakam, Anunoby, VanVleet, … à en croire les rumeurs, plusieurs joueurs pourraient quitter Toronto cet été. Mais ce n’est pas le cas de Poeltl, qui sera de retour dans la franchise de l’Ontario l’an prochain pour un tarif annuel de 20 millions. Si le chèque peut être jugé un poil élevé, c’est une décision logique de la part des dirigeants de Dinos, qui avaient tout de même déboursé plusieurs tours de draft pour s’attacher les services de l’Autrichien au mois de février. Le laisser partir contre rien aurait tout de même été fâcheux…

ESPN Sources: Free agent C Jakob Poeltl has agreed on a four-year, $80 million contract to stay with the Toronto Raptors. Poeltl is represented by Michael Tellem and Sam Goldfeder of @excelbasketball. Deal includes a player option.

Auteur d’un tiers de saison (26 matchs) en 13-9-2 du côté de Toronto, Poeltl a été un belle addition pour les Raptors, qui avaient quelques soucis sur le poste de pivot avant son arrivée. En le prolongeant, ils s’assurent une raquette solide pour la saison prochaine. Mais qui accompagnera l’Autrichien sur le froncourt ? Bonne question à laquelle personne n’a de réponse pour l’instant. En effet, les rumeurs de transfert ne manquent pas au Canada, notamment autour d’O.G. Anunoby et Pascal Siakam. On imagine mal les Dinos repartir avec le même effectif après cette saison décevante, mais rien n’est joué pour l’instant. À noter qu’avec cette signature, Toronto voit son cap space diminuer et n’est plus qu’à 24 millions en dessous de la Luxury Tax, ce qui limite leurs possibilités pour prolonger Fred VanVleet, lui aussi agent libre.

Premier deal de l’intersaison pour les Raptors, Jakob Poeltl prolonge au Canada ! L’été des Raptors n’est pas fini pour autant, avec plusieurs dossiers à gérer prochainement. Restez branchés, la Free Agency est loin d’être finie !

Source : ESPN