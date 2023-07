Le Magic est en quête de vétérans et de spacing pour entourer sa jeune escouade qui ne sait pas tirer derrière l’arc. Joe Ingles est un ancien, et a un vrai bras gauche qui peut envoyer de loin. Et vous savez quoi ? Ça tombe très bien parce que l’ailier australien vient de s’engager à Orlando.

Ce n’est pas un joueur qui va rester sur le parquet 35 minutes par match, non. 35, c’est plutôt son âge. Donc non, Joe Ingles n’est plus tout jeune, ça fait pas mal de bougies, mais ça fait aussi une sacrée expérience du haut niveau qui peut encore rendre bien des services à une équipe qui n’est pas passée si loin que ça du play-in tournament la saison passée. À la recherche de vétérans, le Magic vient de faire une belle pioche avec une pièce qui ira parfaitement dans son puzzle, puzzle qui commence doucement mais sûrement à prendre forme. En mal de tir extérieur et d’expérience depuis 1908, voilà qui devrait convenir à Disney World.

Free agent F Joe Ingles has agreed on a two-year, $22 million contract with the Orlando Magic, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. An accomplished role player and presence for a young Magic roster. pic.twitter.com/LdYzJdGbcF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

22 millions sur deux ans, le montant n’est pas offert, mais il est sur une courte durée, ce qui limite les risques, et surtout il représente un bon fit pour le Magic. À voir tout de même comment le physique du Boomer de 35 ans tient, car malheureusement, on oublie parfois que Joe Ingles a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou début 2022, à l’époque où il évoluait encore au Jazz d’Utah. Après cette vilaine blessure, il a signé à Portland, avec qui il n’a pas disputé le moindre match. Pour la saison 2022-23, il a rejoint les Bucks avec qui il a joué 46 matchs, pour 6,9 points à 43,5% aux tirs dont 40,9% de la buvette, 2,8 rebonds et 3,3 passes en 22 minutes, ce qui prouve qu’il n’a rien perdu de sa polyvalence et de sa justesse. Son expérience fera assurément un bien fou au roster du Magic en sortie de banc. Mickey s’est trouvé le vétéran parfait pour épauler Paolo Banchero, Franz Wagner et Cie.

Source texte : Adrian Wojnarowski