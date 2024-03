La première saison de Gabe Vincent aux Lakers n’a jamais réellement commencé, mais l’ancien joueur du Heat pourrait bien faire son retour quelques matchs avant la fin de la saison régulière. Pouvoir compter sur le meneur en cas de Play-in, ça ne semble pas être du luxe à Los Angeles.

Quatre petits matchs pour débuter l’année, deux mois d’indisponibilité, 13 minutes en décembre pour tester le corps et retour immédiat à l’infirmerie. On oublie tout, et on repart du bon genou ?

Selon l’insider Marc Stein, le meneur serait proche d’un retour après de nombreuses semaines de pépins. Il pourrait profiter des dernières échéances de régulière pour remettre la machine en route. Le staff médical sera toutefois prudent et ne prendra aucun risque de rechute, étant donné la fragilité récente du genou, opéré en décembre.

Lakers G Gabe Vincent is nearing a return and intends to play again this season barring any setbacks, league sources tell @TheSteinLine.

Vincent has played in just 5 games as a Laker and underwent arthroscopic surgery (left knee) in late December.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2024

On se souvient des chaudes soirées de mai 2023, quand Gabe Vincent martyrisait les Bucks ou les Celtics à coup de 3-points dans tous les sens. Symbole d’un Heat en feu complet, le joueur non drafté avait signé un contrat de 3 ans à 33 millions de dollars avec les Lakers à l’intersaison.

Le tiers du contrat est déjà parti avec peu de rentabilité pour la franchise, mais avoir un sniper qui peut sortir de sa boîte pendant la Play-In peut vite changer la donne. On se mouille un peu, mais qui n’imagine pas le meneur revenir d’entre les morts et crucifier les Warriors à 5/7 de loin en 25 minutes de jeu ? On ne rigole qu’à moitié.

Dans l’absolu, Vincent doit d’abord trouver les clés pour se remettre en forme. Car au-delà de mois passés à l’infirmerie, ses premiers matchs avec le maillot Purple and Gold étaient loin d’être satisfaisants.

Il reste que shoot, playmaking et profondeur sur les lignes arrières sont les bienvenus en ce moment. Darvin Ham aurait aussi aimé disposer d’un ailier en plus. Et d’un autre arrière qui défend. Et d’un pivot remplaçant. Et d’un meneur gestionnaire. Et de prime Kobe aussi, mais là c’est peut-être trop demander. Bon courage pour le Play-In Darvin.

