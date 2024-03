Tyrese Haliburton et les bienfaits de parler à un psychologue du sport

Le meneur des Pacers Tyrese Haliburton s’est imposé cette année comme l’une des jeunes superstars NBA. Un changement de statut qui apporte son lot de challenges, avec un surplus d’attentes, de nouvelles responsabilités et donc une nouvelle pression à gérer. Pour mieux faire face à tout ça, Hali s’est tourné vers un psychologue du sport.

Dans le sport de haut niveau, l’aspect mental joue tout autant que l’aspect physique ou technique. C’est une composante essentielle dans la réussite d’un athlète. Encore plus de nos jours, avec l’omniprésence des réseaux sociaux qui ajoute une dose de pression supplémentaire et sur lesquels les sportifs sont souvent la cible de critiques (voire de moqueries) quand ils sont dans le dur.

Tyrese Haliburton fait donc partie de ceux qui ont décidé de consulter un psychologue du sport, dont le rôle est de soutenir l’athlète sur le plan mental pour mieux faire face aux différents challenges d’une carrière (blessures, périodes de doute…). Plus que jamais, le meneur des Pacers est aujourd’hui dans la lumière : il est double All-Star, il réalise une saison calibre All-NBA, et est le visage de la franchise d’Indiana. Traduction, il a changé de dimension depuis son arrivée de Sacramento en février 2022. Une nouvelle dimension dans laquelle le droit à l’erreur est forcément réduit.

“J’ai commencé (à parler à un psy du sport) ces deux dernières années” a déclaré Hali via The Athletic. “Cela est bénéfique pour moi. Même quand ça va bien j’ai des discussions avec lui. Bien sûr, il y a des choses qui se passent sur le terrain, mais même dans la vie en général, c’est important pour nous – en tant que joueur de basket mais en tant qu’homme aussi – de pouvoir s’exprimer.”

Cette déclaration tombe à un moment où Haliburton connaît quelques difficultés sur les parquets.

Après une première partie de saison sensationnelle, Hali s’est blessé en janvier et n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau depuis. Il tourne “seulement” à 15 points et 9 passes de moyenne sur les 22 derniers matchs, tandis que son shoot extérieur est porté disparu : 11/65 à 3-points sur l’ensemble du mois de mars, soit moins de 17% de réussite. “Je n’ai jamais connu ça dans ma vie” a déclaré Haliburton, qui doit sans doute échanger avec son psy à ce sujet pour continuer de garder la confiance malgré tout.

I also asked #Pacers star Tyrese Haliburton specifically about speaking to a sports psychologist, and he noted in his response how sports betting has consumed a lot of his social media.

“To half the world, I’m just helping them make money on DraftKings or whatever. I’m a prop.“ pic.twitter.com/6f2a0vEuiK

— James Boyd (@RomeovilleKid) March 20, 2024

D’une manière plus spécifique, Tyrese Haliburton a surtout souligné les nouveaux challenges que rencontrent les joueurs actuels, dans un monde où les réseaux sociaux sont partout et où les paris sportifs sont devenus un aspect essentiel du business NBA. Pour rappel, depuis la légalisation des paris sportifs aux États-Unis en 2018, la NBA (comme d’autres ligues américaines) s’est associée avec des bookmakers pour remplir un peu plus ses caisses et impliquer au maximum les fans. Le revers de la médaille ? La déshumanisation toujours plus forte des joueurs.

“Pour toute une moitié du monde, je suis juste quelqu’un qui les aide à gagner de l’argent sur DraftKings [bookmaker officiel de la NBA, ndlr.]. Je ne suis qu’un accessoire. C’est ce que je vois le plus sur mes réseaux sociaux.” – Tyrese Haliburton

Les sportifs de haut niveau peuvent être perçus de plein de manières différentes : comme des héros, comme des modèles, comme des gens surpayés, comme un moyen pour gagner de l’argent… Mais ils sont rarement perçus pour ce qu’ils sont avant tout : des êtres humains. Et c’est notamment ce que regrette Tyrese Haliburton.

“C’est important pour nous d’avoir quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui nous valorise en tant qu’être humain. Et ce ne sont pas juste les psychologues du sport, ça peut être nos coéquipiers, nos proches, bref des personnes qui veulent notre bien.”

Depuis que des joueurs comme DeMar DeRozan et Kevin Love ont mis sur le devant de la scène leurs problèmes de santé mentale (anxiété, dépression…) en 2018, les psychologues du sport ont pris une place de plus en plus importante au sein des franchises NBA. La Ligue, en collaboration avec l’association des joueurs, a également développé un programme – “NBA Mind Health” – pour mieux soutenir les joueurs sur le plan psychologique.

