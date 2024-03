Mies, un petit clocher de 1700 âmes perché au-dessus du Lac Léman, devenu le centre du monde le temps du tirage au sort des Jeux Olympiques effectué par Carmelo Anthony et Penny Taylor ce mardi. TrashTalk a fait le déplacement en Suisse pour poser quelques questions à ces légendes et porter bonheur à nos Équipes de France. Mission réussie, récit.

On va essayer de porter chance à nos Bleues et à nos Bleus à 19h.

Est-ce que je vais mettre mes chaussettes porte-bonheur ? Assurément ! https://t.co/e4N0Jrd4Ul

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 19, 2024

Il ne faut pas se fier au apparences. Derrière ce cadre bucolique, au pied des Alpes, c’est le sort de nos Bleus et de nos Bleues qui allait être décidé par des petites boules en plastiques tirées à tour de rôle. Pas le temps de visiter une chocolaterie ou d’acheter une Rolex, ni de piquer une tête aux Bains des Pâquis (quota de clichés dépassé), le train nous mène directement à Mies à une dizaine de kilomètres au nord de Genève.

H-3 avant le tirage au sort des Jeux Olympiques de Paris 2024 pic.twitter.com/ykllbxEwZg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

La dernière fois, on n’avait pas eu le temps m’arrêter au siège de la FIBA, devant tracer la route pour effectuer le tour du lac à vélo (shout-out à nos compagnons d’échapée, Mathieu et Cyril). Alors cette fois, on contemple chaque détail, chaque statue, en prenant même le temps de faire un tour express du musée abrité à la Patrick Baumann House of Basketball.

Un maillot de Nicolas Batum dédicacé par toute l’équipe vice-championne olympique à Tokyo côtoie une statue du Dr. James Naismith, l’inventeur de notre sport préféré et un ballon signé par la Dream Team de 92. Énormément de pièces historiques mais peu de temps pour les observer car Penny Taylor, légende du basket australien, et Carmelo Anthony arrivent déjà pour répondre aux médias.

On a croisé ce grand monsieur sur un banc pic.twitter.com/PxSNIKwHos

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

On monte dans la salle de conférence où un petit paquet de bienvenue nous attend. La FIBA sait recevoir ses hôtes et les deux performeurs du tirage au sort se présentent tout sourire face à la presse. Caché derrière ses lunettes de soleil, Melo a laissé son chapeau à la maison pour nous permettre d’admirer des tresses impeccables. Le néo-retraité est relâché, très à son aise dans l’exercice. Presque bavard et toujours ravi de se faire rappeler ses exploits sur les parquets de la FIBA. “J’espère que personne ne battra ce record” blague-t-il lorsqu’on le lance au sujet de ses 37 points en 14 minutes contre le Nigéria en 2012.

On en profite pour lui demander qui est le joueur plus dominant dans le basket international depuis que “FIBA Melo” a raccroché et on arrache même un vrai rire du futur Hall of Famer. Carmelo Anthony acceptera volontiers que Kevin Durant batte son record de médailles d’or olympiques et cite également Anthony Edwards, Paolo Banchero et Jayson Tatum pour assurer la relève lors des prochaines campagnes de Team USA. RIP le focus du téléphone, on se fait chambrer sur Twitter sur le matos et c’est de bonne guerre. L’exerice de questions/réponses dure plus d’une demi-heure et Melo nous avoue aussi être tombé sous le charme de Victor Wembanyama.

Carmelo Anthony espère voir @wemby aux Jeux Olympiques de Paris 2024 🇫🇷👽 pic.twitter.com/LVxRfIjM2d

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

À peine le temps de se remettre de nos émotions que le compte à rebours indique moins de 10 minutes avant le début de la principale raison de notre venue chez nos voisins suisses : le tirage au sort des groupes de la phase préliminaire des tournois de basketball masculin et féminin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On regagne vite notre place en tribunes aux côtés d’Alexandre Lacoste (Be Basket) et Clément Carton (Basket Europe) pour connaître les adversaires de nos Bleu(e)s à Lille au mois de juillet tandis qu’on peut apercevoir la délégation française menée par Boris Diaw, Céline Dumerc et Tony Estanguet, Président de Paris 2024, prendre place au deuxième rang.

La cérémonie va commencer dans 2 minutes.

Honneur aux dames, Penny Taylor effectuera le tirage au sort du tournoi féminin d’abord. pic.twitter.com/LD6oyoobCj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

La cérémonie est présentée par Chris Brow qui a visiblement mis sur pause sa carrière dans le hip-hop et la tension monte au fil des minutes dans un nuage de fumée diffusé dans la pièce pour rajouter un peu de drama à la scène.

Honneur aux dames, Penny Taylor est la première sollicitée pour tirer au sort les groupes du tournoi féminin. La France évite les États-Unis et la Belgique mais écope quand même d’un groupe homogène avec l’Australie, le Canada et le Nigéria. Les boules s’enchaînent, l’analyse attendra un peu car il est l’heure de connaître les adversaires des troupes de Vincent Collet.

L’Équipe de France féminine dans le Groupe B avec le Canada, l’Australie et le Nigeria ! 🇫🇷 pic.twitter.com/3Z1xxcx56z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

Carmelo Anthony a encore le poignet agile et mélange longuement les boules dans l’urne pour faire durer un peu le suspense. Puis vient l’heure du soulagement (avec modération) lorsque la France est logée dans le Groupe B avec l’Allemagne championne du monde en titre, le Japon et le vainqueur du TQO de Riga. Le Canada et le vainqueur du TQO du Pirée (Grèce, Slovénie, République Dominicaine) ou encore l’Australie sont au moins esquivés jusqu’en quart.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Encore quelques échanges avec le performer du soir qui nous explique tout le respect qu’il porte pour l’Équipe de France, on récolte aussi les premières réactions des deux GM des EDF avant de leur dire au revoir jusqu’à cet été.

L’Équipe de France sera très attendue à Paris selon @carmeloanthony. 🇫🇷 pic.twitter.com/G8BLTUZKwU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2024

La France s’en sort bien avec ce tirage, les chaussettes porte-bonheur fonctionnent toujours. On va les garder au propre jusqu’aux mois de juillet/août… on risque d’en avoir besoin.

Remerciements : Thomas Berjoan et Patrick Koller de la FIBA pour leur accueil et leur disponibilité, Penny Taylor et Carmelo Anthony pour avoir été cléments avec l’EDF et leur accessibilité tout au long de la soirée, Céline Dumerc et Boris Diaw de la FFBB

______________________