Récemment revenu sous le maillot new-yorkais après 18 matchs d’absence consécutifs, OG Anunoby n’a pu jouer que trois matchs avant de retourner à l’infirmerie. Faut-il s’inquiéter pour le maestro défensif des Knicks ou tout est sous contrôle ? On fait le point.

Il s’était refait mal dans le match contre les Blazers à Portland, et a enchaîné avec une performance à Sacramento où il a shooté à 1/8. OG Anunoby a alors quitté le road-trip des Knicks pour retourner à New York et effectuer des tests. Pas de rechute sérieuse, mais son coude – qui a subi une opération en février – aurait eu une inflammation.

Interrogé sur un possible retour précipité de son ailier, le coach Tom Thibodeau n’a pas forcément nié cette éventualité :

“On ne peut pas revenir en arrière. Il a dû franchir beaucoup d’étapes. Il a rempli tous les critères. Il a été autorisé à rejouer… C’est une possibilité. Chaque fois que vous revenez d’une opération, c’est ce que vous risquez. Nous restons confiants par rapport à sa situation actuelle. Nous lui donnons le temps dont il a besoin.”

Pourtant, les jours précédents, le message était un peu différent.

Les Knicks affirmaient que les douleurs d’OG étaient certes prévisibles, mais sans que la possibilité de rater plusieurs matchs ne soit mise sur la table. Désormais, Anunoby est destiné à manquer plusieurs rencontres si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

“On m’a dit qu’OG Anunoby ratera plus qu’un match. Son coude a subi une inflammation, ils ont dû ralentir. On ne sait pas combien de temps il sera absent. Mais c’est clairement source d’inquiétude pour cette équipe des Knicks.”

The latest on the Knicks’ OG Anunoby for NBA Countdown pic.twitter.com/kbNBTcilvI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 18, 2024

Le bilan des Knicks avec OG Anunoby sur le terrain est de 15 victoires pour 2 défaites. Essentiel dans la défense new-yorkaise, les Knicks devraient lui offrir un sacré contrat à la Free Agency cet été, étant donné qu’ils ont tout de même sacrifié Immanuel Quickley et R.J. Barrett pour s’offrir les services de l’ancien Raptor.

New York aura en tout cas besoin du meilleur intercepteur de la saison passée pour se faire une bonne place à l’Est en vue des Playoffs et bien négocier les grosses échéances de fin de saison : il y a du match contre Denver, Oklahoma City, Boston et Milwaukee de prévu. Selon Ian Begley de SNY, il y aurait du mieux depuis lundi pour Anunoby mais les Knicks ne précipiteront pas son retour cette fois.

La prudence est de mise du côté d’OG Anunoby, plus de matchs manqués sont à prévoir. Avec les absences de Mitchell Robinson et Julius Randle dont on a peu de nouvelles depuis notre dernière update, l’infirmerie des Knicks doit composer avec trois titulaires. À un mois des Playoffs, ce n’est certainement pas une situation idéale.

Sources texte : New York Post, SNY, ESPN