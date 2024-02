C’est le gros nuage qui vient recouvrir le ciel d’une belle soirée, et d’un bel hiver. OG Anunoby, ailier titulaire et homme à tout faire des Knicks, s’est fait opérer de l’épaule et ratera minimum trois semaines de compétition. Vrai coup dur pour les Knicks, dont on va pouvoir observer leur capacité de réaction et d’adaptation.

OG Anunoby a joué quatorze matchs avec les Knicks et il en a gagné douze. Depuis son arrivée ? La franchise new-yorkaise s’est imposée comme un vrai poil à gratter de la Conférence Est, et ce malgré la blessure de Mitchell Robinson, qui ne reverra pas le parquet avant encore de longues semaines. Hier soir, après une soirée de trade deadline à l’issue de laquelle l’on s’accordait tous à dire que les Knicks ne faisaient plus rire personne, la mauvaise nouvelle est tombée : OG Anunoby a été opéré de l’épaule et va manquer – au moins – trois semaines de compétition…

Ouch… soirée parfaite un peu assombrie, OG Anunoby sera absent au moins 3 semaines…!

Tant qu’il revient à fond mi mars, prêt pour les Playoffs ça va. Mais attention… https://t.co/Xwvt3WR4bG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2024



OG Anunoby depuis son arrivée dans la Grosse Pomme ? 15,6 points, 4,6 rebonds, 1,8 steal et 1,1 contre, pas si loin que ça du 50/40/90 en pourcentages, et en mission sur le meilleur attaquant adverse, tous les soirs. Un manque qui sera donc difficile à combler pendant un petit mois, en sachant que les Knicks font actuellement face à une sacrée ribambelle de blessures.

En effet, Julius Randle et Mitchell Robinson sont out, Jalen Brunson était absent cette nuit face aux Mavs (défaite 122-108) et le banc de Tom Thibodeau contre Dallas était composée de Taj Gibson, Charlie Brown Jr. et Jacob Toppin.

On se serait bien passé de cette info à New York, pour des Knicks bien accrochés au Top 4 de l’Est mais qui vont donc devoir trouver des ressources dans les prochaines semaines. Un vrai test en tout cas, avant d’aborder la dernière ligne droite vers les Playoffs.