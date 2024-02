La Trade Deadline est désormais terminée et c’est déjà l’heure de faire un petit bilan pour certaines franchises qui ont marqué cette édition 2024. Du côté de New York, les Knicks ont frappé fort.

Les Knicks sont-ils les grands gagnants de la Trade Deadline ? On laissera les fans y répondre mais en tout cas la franchise bleue et orange a marqué les esprits avec un recrutement bien solide et low cost.

Outre OG Anunoby récupéré il y a quelques semaines maintenant, New York a ajouté de l’expérience et du talent à son banc aujourd’hui. Ce sont ainsi Bojan Bogdanovic et Alec Burks qui arrivent en provenance de Detroit pour apporter du scoring avec la second unit. Le Croate tourne encore à plus de 20 points de moyenne cette saison, avec 47% au shoot et plus de 41% du parking, un joueur qui peut faire gagner un match ou deux lorsque les titus sont un peu en dedans.

Alec Burks offrait lui presque 13 points en sortie de banc cette saison. C’est aussi un joueur expérimenté, excellent shooteur et qui connaît bien la maison puisqu’il a joué au Garden entre 2020 et 2022.

New York se retrouve donc avec Josh Hart, Bojan Bogdanovic, Alec Burks, Isaiah Hartenstein (Si Mitchell Robinson revient de blessure), Miles McBride, Jericho Sims et Precious Achiuwa en réserve, c’est profond comme roster et ça offre toujours plus d’options à Tom Thibodeau.

Si on applaudit les moves de Leon Rose, c’est aussi parce que la contrepartie offerte par New York est minime. Evan Fournier ne jouait plus depuis un an, Ryan Arcidiacono et Malachi Flynn étaient en bout de banc et le seul joueur qui avait régulièrement des minutes était Quentin Grimes. On ajoute à ça deux seconds tours de Draft, vraiment du bon deal !

Déjà Top 4 à l’Est et sur une excellente dynamique depuis quelques semaines, les Knicks ont bien géré leur course à l’armement et ils peuvent faire trembler du monde à l’Est. De quoi peut-être espérer un run en Playoffs au printemps. New York en Finale de Conférence par exemple ? La dernière fois c’était en 2000, et Big Apple s’est en tout cas donné les moyens de faire beaucoup de bruit dans les prochains mois.