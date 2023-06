D’Angelo Russell et les Lakers, voici un dossier qu’il faudra suivre en ce début d’été. Cataschtroumpfique en Playoffs, son nom est un petit casse-tête pour la direction. Le prolonger ? Oui, peut-être. Au maximum ? Nan, faut pas déconner non plus. Et avant lui, il faudra surtout proposer un bon morceau à Austin Reaves puis Rui Hachimura. On fait le point.

Il est difficile de garder un bon souvenir de D’Angelo Russell sur cette campagne de Playoffs. Les dernières pensées ne sont donc pas à son avantage, mais son apport sur le reste de la saison le laisse dans la course à la prolongation de contrat. Il reste encore des fans de D’Lo dans les bureaux des Lakers. Sérieux, pourquoi s’embêter à en chercher un nouveau ? L.A. a drafté Jalen Hood-Schifino, ça garde Russell sur le poste 1 et tout ira bien ! Enfin pas forcément, avec LeBron dans sa team, il faut chercher un moyen de rester un vrai contender. Donc s’effacer après le 10 avril n’est pas la plus belle façon d’être un vrai role player à la mène.

Tout cela fait que Los Angeles se pose encore des questions sur le sort de son joueur : le prolonger ? Peut-être, mais à quel prix ? Tant de questions sans réponses qui seront répondues sous peu lorsque le débat D’Angelo Russell sera définitivement clos.

🚨 Scénario le + probable pour D’Angelo Russell aujourd’hui : prolonger chez les Lakers.

Difficile de cibler un montant, mais la fin de Playoffs n’a pas aidé son dossier. Sniper solide mais pas la priorité absolue des Lakers cet été.

Austin et Rui en prio, D-Lo par la suite ? pic.twitter.com/lJo952sDSX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2023

D’Angelo a signé il y a quatre ans chez les Warriors pour un montant de 117 millions. Aujourd’hui, ce contrat prend fin et le meneur compte bien chercher à signer un nouveau deal du même acabit. Du côté des Lakers, on a d’autres priorités sur cette Free Agency, comme la prolongation d’Austin Reaves qui devrait être la première priorité de la Cité des Anges. Pour lui, le max devrait atteindre les 50 millions sur quatre ans. Ensuite, dans la case “à garder”, il y a encore Rui Hachimura. L’intérieur arrive au terme de son contrat rookie, et a été un bon atout lors de cette campagne de Playoffs. De quoi motiver les Lakers à lui donner un pécule bien plus conséquent à ce qu’il a pu obtenir avant avec ses 20 millions totaux.

Franchement, on plaint les exécutifs des Lakers pour cette Free Agency. Tant de travail à effectuer, de décisions à prendre alors qu’il fait déjà plus de 25 degrés au soleil là-bas… De la vraie torture. Mais il faudra bosser et sortir de bons arguments, surtout Monsieur Russell qui va devoir bien être vendu pour garder sa place au sein des Lakers.