Très actifs sur le marché de la Free Agency, les Lakers continuent leur travail pour renforcer leur effectif. Selon plusieurs sources, ils seraient actuellement à la recherche d’un nouveau pivot.

Pas d’inquiétude, Darvin Ham ne prévoit pas de reconvertir Anthony Davis en 6ème homme. En revanche, AD pourrait bien être repositionné au poste d’ailier-fort la saison prochaine, comme l’a récemment expliqué le GM Rob Pelinka. S’il sort d’une énorme saison en tant que center, on sait que le joueur préfère évoluer au poste 4, et les dirigeants de L.A. aimeraient le voir retrouver cette position. Cette formule avait en effet très bien fonctionné dans le passé, puisque c’est avec une raquette AD – Dwight Howard/JaVale McGee que les Lakers avaient remporté le 17eme titre NBA de leur histoire en 2020.

“Darvin Ham et moi-même avons parlé à Anthony Davis à propos de l’idée de revenir au modèle que nous avions en 2020, lorsque nous avons gagné le titre, avec des gars comme Dwight Howard et JaVale McGee jouant aux côtés d’AD dans la raquette. Et nous avons identifié très tôt dans le processus de recrutement des agents libres que Jaxson est ce type de joueur.” Rob Pelinka

AD en 4, qu’est-ce que ça change pour le recrutement des Lakers ? Et bien ça implique de récupérer un nouveau pivot, puisque la franchise ne compte actuellement que Jaxson Hayes dans ses rangs. Ça tombe bien, le journaliste de The Athletic Johan Buva nous apprend que les Lakers recherchent activement un nouveau poste 5 pour renforcer leur frontcourt. Les joueurs ciblés se nomment Bismack Biyombo et Christian Wood, deux agents libres non-restreints aux profils très différents.

The Lakers are “actively” seeking another center to shore up their frontcourt.

Centers Christian Wood and Bismack Biyombo are in consideration for LA’s 14th roster spot, sources told @TheAthleticNBA.

On the center search, LeBron and AD’s health and more: https://t.co/p5QPeZCyAU

— Jovan Buha (@jovanbuha) July 10, 2023

Ancien joueur des Suns, Biyombo est un joueur très défensif qui a la réputation de se battre sur chaque ballon et de ne rien lâcher en défense. Une association avec Anthony Davis pourrait permettre de créer une raquette très solide défensivement. De son côté, Wood se rapproche plus du plot que du joueur en défense, mais il est une option très intéressante sur le plan offensif. Avec une moyenne de 16,6 points à 51,5% au tir dont 37,6% à 3 points (en plus de quatre tentatives par match), il apporte des garanties en attaque que ne peut absolument pas fournir l’ami Bismack. Et si l’on en croit les déclarations de Rob Pelinka, c’est bien la piste Wood qui pourrait être privilégiée par le Front Office de L.A.

“On ne veut pas signer un joueur qui a les mêmes qualités que Jaxson Hayes. Donc si on pouvait diversifier le poste de pivot et avoir des profils différents, ce serait vraiment bien” Rob Pelinka (via ESPN)

Les termes ne sont pas clairement dits, mais on comprend que les Lakers sont plus intéressés par un shooteur que par une ancre défensive. Christian Wood à Los Angeles, here we go ? Selon Marc Stein, il y a aujourd’hui peu d’équipes intéressées par le pivot, et aucune ne veut le signer pour autre chose que le minimum vétéran. L’occasion de ramener un big man de talent est belle, aux Lakers de la saisir ! À moins qu’ils ne privilégient l’aspect défensif et fassent finalement le choix Bismack Biyombo.

Entre Wood et Biyombo, les Angelinos s’interrogent sur le profil à ramener aux côtés d’Anthony Davis. Qui viendra tenir compagnie à Unibrow dans la raquette ?

