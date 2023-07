C’est le “best day of the week” et on attaque ce lundi avec un nouvel apéro TrashTalk et un nouveau format : le Top 6 des meilleurs joueurs par poste de la saison 2022-23. Premier épisode : les meneurs.

C’est l’heure de sortir les gros arguments et d’envoyer du débat ! Cet été, on a décidé de se lancer dans un nouveau jeu : établir une hiérarchie poste par poste en NBA avec les joueurs du moment. On débute donc avec les meneurs, une position toujours plus importante dans la Ligue. Qui est le meilleur meneur de la Ligue ? Plutôt team Stephen Curry ou Luka Doncic ? Damian Lillard sur le podium ? Quel place pour un Jamal Murray nouveau champion NBA ? Quid de Ja Morant ? On se pose tranquillou pour en parler et on vous attend dans les commentaires pour balancer vos Top 6. C’est le moment de se mouiller !

Vous connaissez la musique ! On se pose peinard, on prend un truc à grignoter et on papote ballon orange avec la famille. On change pas la formule gagnante du lundi.