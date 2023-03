C’est l’heure de l’apéro TrashTalk et on se pose aujourd’hui pour causer du cas des Golden State Warriors. Le champion en titre pourra-t-il défendre son bien ou cette année 2023 marquera-t-elle la fin de la dynastie Dubs ?

En ce moment, Golden State alterne entre le bien et l’affreux. Et à quelques semaines des Playoffs, la question se pose : jusqu’où iront ces Warriors ? Entre potentielles Finales NBA et sortie prématurée, entre situations contractuelles compliquées et blessures répétées, le champion en titre bat de l’aile. Ce qui nous impose, forcément, de discuter de la situation dans la Dub Nation. Est-ce qu’on vit les dernières semaines d’une dynastie all time ?

