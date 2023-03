Sur le point de faire son retour sur les parquets, Ja Morant s’est exprimé publiquement hier au centre d’entraînement des Grizzlies, où il a été interrogé sur son absence liée à l’épisode de la vidéo Instagram. Devant les journalistes locaux et nationaux, le meneur star de Memphis a partagé quelques éléments concernant sa réintégration dans le groupe de Taylor Jenkins.

C’est donc ce mercredi, face à Houston au FedExForum, que Ja Morant devrait retrouver les parquets pour la première fois depuis le 3 mars dernier à Denver. Entre-temps, il s’est expliqué concernant ses actions récentes et est resté éloigné des Grizzlies pour “devenir une meilleure version de lui-même”, lui qui a notamment intégré un programme de soutien psychologique en Floride dans le but de “mieux gérer son stress”.

Si l’on en croit les propos de Ja (via ESPN), cette absence de deux semaines et demie était une étape nécessaire pour se remettre sur les bons rails, mais elle a tout de même pesé sur son esprit.

“Le fait d’être éloigné de mon équipe, c’est ce qui m’a blessé le plus. Je leur envoyais des messages [aux membres des Grizzlies, NDLR.] pour m’excuser et tout ça, mais c’est mieux de leur parler face-à-face. Le fait d’avoir pu les retrouver m’aide beaucoup, et ça me met beaucoup plus à l’aise.”

Ja Morant a avoué que dans un tout premier temps, réintégrer le groupe n’était pas chose facile après tout ce qu’il s’est passé ces trois dernières semaines. En tant que franchise player, il sait qu’il a réalisé une “terrible erreur” à travers sa vidéo Insta, mais ses coéquipiers et toute la fanbase de Memphis semblent prêts à le réaccueillir à bras ouverts.

Ja Morant is back in the arena tonight with Grizzlies for first time since suspension pic.twitter.com/Mb7iIbwwJw — Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2023

Reste à voir désormais quelle version de Ja Morant on verra sur les parquets.

“Physiquement, je n’ai pas pu beaucoup travailler [durant son absence, NDLR.]. C’est pour cela que j’ai besoin d’une période pour retrouver la forme et aider mes coéquipiers, et je prends ça avec beaucoup de sérieux. Depuis que je suis revenu, je travaille beaucoup ma condition physique. L’objectif c’est de retrouver le rythme et c’est ce qui déterminera la date de mon retour sur les parquets.”

Peut-être que Morant aura besoin de quelques matchs pour retrouver son top niveau après sa suspension de huit rencontres. Il est même possible qu’il sorte du banc (c’est lui-même qui l’a proposé à Taylor Jenkins) face aux Rockets ce mercredi si son retour est confirmé. Autant dire que les Grizzlies visent un retour en douceur, eux qui ne sont pas dans une position où ils ont absolument besoin que Morant cartonne tout de suite.

Deuxièmes de l’Ouest, ils ont actuellement 1,5 match d’avance sur Sacramento (troisième) et ont encore une fois montré leur capacité à gagner sans Ja récemment (bilan de 6 victoires – 3 défaites en neuf matchs). De quoi avancer sereinement avant les Playoffs, où là par contre il faudra un Morant en mode MVP pour tenter de remporter la conférence.

