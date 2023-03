Kevin Garnett avoue que le décès de Kobe Bryant l’a poussé à faire la paix avec Ray Allen

Longtemps en froid avec Ray Allen, Kevin Garnett a pu faire la paix avec l’arrière en 2022. Un an plus tard, le Big Ticket a expliqué avoir été influencé par le décès de Kobe Bryant. Explications.

Revenons un peu en arrière, pour ceux qui n’ont aucune idée du sujet. Illustre membre du Big 3 de Boston champion en 2008, Ray Allen avait déçu ses camarades en rejoignant le Heat de LeBron James en 2012. Forcément, on parlait alors du plus gros rival des Celtics à l’Est. Cette décision, qui a quand même permis au sniper d’ajouter une bague supplémentaire à son palmarès, a créé un énorme beef entre Allen et certains membres des Celtics de l’époque.

Le leader des mécontents ? Kevin Garnett. Pour l’intérieur, il s’agissait d’une trahison et les deux hommes avaient tout simplement coupé les ponts après ça. L’ancien meilleur shooteur de la Ligue était même zappé des réunions entre les anciens de Boston 2008.

Et puis les années ont passé et le conflit a finalement pris fin l’an dernier, au moment du retrait de maillot de KG au TD Garden. Un petit câlin à trois avec Paul Pierce venait ainsi mettre fin à un beef qui avait duré près de 10 ans.

Un an plus tard, le MVP 2004 est revenu sur cette réconciliation pour l’émission “Cold as Balls” de Kevin Hart et ce qui l’a poussé à aller vers son ancien coéquipier.

“The passing of Kobe and all of us getting older helped me understand that life is not given to none of us. It would have f**ked with me if something were to happen to Ray and I didn’t get a chance to amend this.”

Kevin Garnett on squashing the beef with pic.twitter.com/6kgnYWVFiD…

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2023