Lonzo Ball – Greffe de cartilage au genou : l’analyse du Docteur Q

La nouvelle est tombée le 9 mars avec une annonce du Woj : Lonzo Ball pourrait subir une troisième intervention chirurgicale du genou gauche. Alors qu'il n'a pas joué depuis le 14 janvier 2022, le meneur ressent toujours des douleurs dès qu'il court ou saute et n'a pas récupéré de sa rupture méniscale malgré les deux premières opérations. Ce dernier passage sur le billard est annoncé par certains comme la dernière chance pour Ball, la question d'une possible fin de carrière a même été posée. À l'heure où ces lignes sont écrites, Ball vient de se faire opérer mais il n'y a pas de certitude sur la technique utilisée : on se pose et on analyse en détail.

La nouvelle est tombée le 9 mars avec une annonce du Woj : Lonzo Ball pourrait subir une troisième intervention chirurgicale du genou gauche. Alors qu’il n’a pas joué depuis le 14 janvier 2022, le meneur ressent toujours des douleurs dès qu’il court ou saute et n’a pas récupéré de sa rupture méniscale malgré les deux premières opérations. Ce dernier passage sur le billard est annoncé par certains comme la dernière chance pour Ball, la question d’une possible fin de carrière a même été posée. À l’heure où ces lignes sont écrites, Ball vient de se faire opérer mais il n’y a pas de certitude sur la technique utilisée : on se pose et on analyse en détail.

Le genou de Lonzo, une histoire qui dure ? Si on veut bien comprendre ce qui a amené le meneur des Bulls à cette opération de la dernière chance, il faut revenir à sa saison rookie et sa première blessure. En effet, il manque en 2017-2018 vingt-quatre rencontres suite à une entorse du ligament collatéral médial et une contusion osseuse. À la fin de la saison, une déchirure du ménisque est diagnostiquée et il subit une injection de plasma, avant de se faire opérer une première fois pour retirer un morceau du ménisque lésé (méniscectomie). En 2022, c’est à nouveau pour une déchirure méniscale qu’il passe sur le billard : en janvier pour une nouvelle méniscectomie et en septembre pour un débridement. À la suite de son opération en janvier, il est annoncé out pour six à huit semaines mais il n’a toujours pas revu les parquets depuis.

Concrètement, de quoi souffre Lonzo Ball ? Le diagnostic le plus probable est celui d’une arthrose précoce du genou. Pour rappel, il s’agit d’une destruction du cartilage, provoquant inflammation et douleurs à l’effort. L’arthrose n’est pas qu’une pathologie du sénior, elle peut arriver bien plus tôt lors de traumatismes répétés, notamment dans le sport de haut niveau. Au basket, chaque saut, accélération ou changement de direction rapide est traumatisant pour l’articulation du genou. Comme dit précédemment, Lonzo a déjà subi 2 méniscectomies et selon la proportion de ménisque retiré, son cartilage est certainement bien plus exposé aux traumatismes réguliers, ce qui a accéléré le processus d’usure.

Comment peut-on prendre en charge l’arthrose du genou chez un jeune sportif ? La particularité du cartilage est l’absence de vascularisation, il est principalement composé de collagène et d’un peu d’eau. Il n’est donc pas possible d’agir pour en favoriser la cicatrisation, la seule solution envisageable à cet âge est la greffe de cartilage. 2 grands principes sont possibles : l’allogreffe (prélèvement sur un cadavre) ou l’autogreffe (prélèvement sur une partie moins exposée de l’os).

La seule réelle information sortie sur le choix de traitement est qu’il s’agit d’une opération qu’aucun NBAer actif n’a subie. On fait le tour des 4 interventions existantes dans le domaine pour essayer d’en savoir plus sur la technique utilisée (l’aspect chirurgical sera ici volontairement très simplifié) :

Autogreffe ostéochondrale ou mosaïcplastie : on prélève des carottes d’os avec du cartilage dans des zones saines et peu sollicitées pour les réimplanter dans les zones plus exposées où le cartilage est lésé (cette technique est ancienne et efficace pour des petites zones lésées donc peu probable)

Autogreffe avec culture cellulaire : on prélève des cellules cartilagineuses dans l’articulation que l’on met en culture plusieurs semaines afin de pouvoir réimplanter une large surface de cartilage à l’aide d’une base de collagène (Lonzo semble avoir subi une opération en une fois, ce qui n’est pas le cas ici)

Allogreffe ostéochondrale : prélèvement d’un échantillon d’os recouvert de cartilage sur un donneur pour l’implanter dans l’articulation (peu utilisée en raison du risque de rejet)

Allogreffe de cartilage seul : contrairement à la technique précédente on ne prélève pas d’os donc il n’y pas pas de cellules sanguines et pas de risque de rejet, la réimplantation se fait comme avec la culture à l’aide d’une base de collagène (il s’agit ici du choix le plus probable)

Quelles suites espérer pour Lonzo ? Comme indiqué plus tôt, il s’agit d’une technique novatrice sur laquelle on possède peu de recul. Il n’existe pas non plus de joueurs auxquels comparer ce cas. L’histoire s’en rapprochant le plus concerne Festus Ezeli, qui avait subi à l’époque une allogreffe également, mais du ligament croisé antérieur, et n’avait jamais retrouvé les terrains NBA. Il est certain que Ball manquera au minimum une grosse partie de la saison prochaine, peut-être même la saison complète. Il en profitera certainement pour retravailler sa jambe gauche au niveau musculaire et proprioceptif, sa hanche et sa cheville l’ayant déjà gêné dans le passé.

Concrètement, une fin de carrière est-elle réellement à envisager ? Le meneur de Chicago ressortira forcément différent de cette absence. Même si l’opération est un succès, son genou aura souffert de longs mois et une gêne résiduelle ou des douleurs pourraient persister, tout comme un blocage psychologique. Cependant, le jeu de Lonzo peut être ici quelque chose de rassurant : le meneur a progressé sur son shoot à distance et a pris en 2021-2022 près de 70% de ses tirs depuis le parking, le tout à 42% de réussite. Ce type de jeu à distance pourrait ainsi permettre à Ball de revenir plus facilement qu’un joueur ultra-explosif marquant la majorité de ses points dans la raquette.

Pour conclure, on peut probablement parler d’opération de la dernière chance pour Lonzo Ball, qui a subi une intervention sur laquelle on a peu de recul dans l’espoir de retrouver les parquets. L’avenir reste cependant flou et il faudra surveiller de près les nouvelles du meneur avant de commencer à estimer une date de retour. Le plus vieux de la fratrie Ball devrait également en profiter pour bien se renforcer musculairement afin de se mettre dans les meilleures conditions possibles, à suivre …