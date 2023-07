Les Warriors viennent d’enrôler Chris Paul, c’est l’heure de la hype et des interrogations. Sixième homme ? Titulaire ? Comment cohabiter avec Steph Curry ? Quatre mois avant, on se pose les questions auxquelles octobre devrait apporter les premières réponses, et ça n’inquiète pas du tout CP3.

Chris Paul est le starter ultime. C’est simple, en 18 ans de carrière, jamais le meneur n’a goûté au banc en NBA. Alors qu’il vient d’arriver chez les Warriors, où un 5 majeur est clairement dessiné depuis plusieurs saisons maintenant, la PREGUNTA est majuscule : comment intégrer Chris dans cette équipe ? Et si la réalité du terrain est très différente de celle des tablettes, le premier élément de réponse viendra de la titularisation ou non de CP3 avec les Dubs.

Récemment présenté officiellement en tant que joueur de Golden State, l’ex poste 1 des Suns semble totalement serein quant à l’entame de cette collaboration. Starter ou pas starter, Steph, Klay, Dray ou d’autres, ce n’est que du basketball et chacun va apprendre à se connaître pour faire de ce roster la meilleure équipe possible. Des propos rapportés par Kendra Andrews d’ESPN.

“J’arrive dans une équipe avec des gars qui jouent ensemble depuis longtemps. Je ne suis pas aussi inquiet que tout le monde l’est, on mettra tout en place au camp d’entraînement.”

Les choses évolueront dans le bon sens naturellement, tout est question de passer un petit peu de temps ensemble afin d’offrir à chacun le rôle auquel il aspire et permettre à Paul d’apporter sa patte et son expérience, sans nuire au collectif des Guerriers.

“Nous n’avons pas toutes les réponses maintenant. On va s’entraîner, et je suis sûr que j’aurai des choses à apprendre d’eux, et eux de moi, mais c’est le cas dans chaque équipe.” – Chris Paul au sujet de son rôle à Golden State

S’il y a bien une chose dont on est sûr, c’est que Christopher disposera d’un rôle qu’il n’a jamais eu auparavant. Soit il sort du banc, innovation donc, soit il joue aux côtés de plusieurs joueurs capables de créer pour les autres – Steph Curry et Draymond Green -, autre potentielle innovation. CP3 en sortie de banc c’est, entre Steph au tip-off et lui avec la second unit, l’assurance d’une mène dirigée de main de maître pendant 48 minutes. D’autant plus lorsqu’on jette un œil à la composition du banc de Steve Kerr : Gary Payton II, Jonathan Kuminga, Dario Saric, entre autres. Un meneur Hall of Famer ne ferait pas de mal dans ce bazar.

À l’inverse, avec le numéro 3 des Dubs dans le 5, on aurait affaire à une véritable death line-up. Kevon Looney OUT, Curry – Paul – Thompson – Wiggins – Green IN, il y a bien cinq All-Stars sur le parquet mais des All-Stars vieillissants et un manque de taille assez frappant. Est-ce qu’on peut rivaliser face aux Nuggets de Nikola Jokic ou aux Spurs de Victor Wembanyama avec ça ? Ce n’est pas à Steve Kerr qu’on va apprendre le concept du small ball mais cela suscite forcément des interrogations. De plus, un Chris en sortie de banc n’empêche pas du tout de mettre en place cette composition par séquences, pourquoi pas dans le clutch.

Enfin, l’association SC30 – CP3 est évidemment ce qui intrigue le plus le monde du basket mais entre le jeu sans ballon du Chef et le QI basket du Point God, il serait mal venu de douter de cette excitante association. Les cuistos sont en cuisine, attendons tranquillement à notre table.

