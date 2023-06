Lorsqu’on s’amuse à regarder la liste des monstres de longévité NBA encore en activité, Chris Paul arrive rapidement dans le classement. Avec ses 1 214 matchs NBA, tonton Paul est le deuxième lascar encore en activité, derrière LeBron James, à avoir le plus de kilomètres au compteur. Mais lorsqu’on parle de titularisations, CP3 détient toujours le record de matchs d’affilée joués en tant que starter. La série continuera-t-elle à Golden State ?

Quelques heures avant la Draft 2023, une Woj Bomb est larguée dans l’écosystème NBA : Chris Paul rejoint les Golden State Warriors, et Jordan Poole fait ses valises pour Washington. Le genre de trade que tu relis deux fois avant de réaliser ses conséquences sportives. En tout cas, on peut dire que Mike Dunleavy Jr. – le nouveau GM des Warriors – n’a pas perdu de temps pour faire parler son nouveau pouvoir :

Et lorsqu’on fait le parallèle avec cette fameuse série de matchs de CP3, on se dit qu’elle risque très probablement de se terminer… Dans toutes les belles et longues carrières NBA, il y a ce fameux moment du déclin, que tous les sportifs gèrent d’une manière différente. Ce fameux moment où tu dois inévitablement passer le flambeau aux jeunes qui te mettent 14 secondes d’avance aux aller-retours de l’échauffement. Ce moment charnière semble se présenter pour Chris Paul. Venant de prendre 38 ans, difficile d’imaginer le meneur prendre la place de Stephen Curry, de Klay Thompson ou d’Andrew Wiggins dans le 5 de départ. CP3 risque donc fortement pour la première fois de sa carrière de sortir du banc pour encadrer les gamins remplaçants, et une nouvelle page est sur le point de se tourner pour l’ancien meneur des Suns.

Chris Paul est sûrement prêt pour ce moment dans sa carrière, contrairement à un certain Hoodie Melo. De toute façon, il n’aura pas vraiment son mot à dire s’il veut espérer gagner une bague dans la Baie. Espérons maintenant pour Golden State que cela suffise pour faire la différence.