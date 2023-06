20 ans après sa disparition, le SlamBall revient dès le 21 juillet prochain sur ESPN !

Nul besoin de créer des icones au sein d’un sport pour le populariser. Il suffit en réalité d’établir ses règles en suivant un seul fil conducteur : installer des trampolines, placer un ballon sur le terrain, donner des casques NFL aux joueurs et – enfin – autoriser tout ce qui devrait être interdit.

20 ans après, le SlamBall est de retour.

L’attente n’a pas été super longue, tant ce sport – disparu deux saisons après son lancement, en 2002 – reste la référence des mieux renseignés. La plupart des observateurs NBA ne connaissent pas cette discipline, mais, grâce au ratissage bien large des réseaux sociaux, on pu voir quelques vidéos passer. Oui, des vidéos d’une sauvagerie sans nom, mettant en scène une équipe contre une autre, sur un terrain de basket classique… à plusieurs trampolines près. L’objectif ? Gagner le match en marquant des paniers, jusque-là rien d’anormal. C’est dans la manière de se déplacer et d’accepter le contact que le SlamBall se démarque du basket : les taquets sont légion, les protections sont obligatoires, le rendu est… divertissant.

Et du coup, quelle actualité ?

ESPN a décidé de signer un contrat de deux ans avec cette discipline. Ainsi – et parce que cela représente une chouette alternative à la césure estivale de la NBA – la première saison de SlamBall débutera le 21 juillet prochain et s’étalera sur cinq week-ends à Las Vegas, jusqu’à tirer son rideau le 19 août. Au total, 30 heures de rencontres seront diffusées sur ESPN. Cet accord offrira une portée nationale « sans précédent » à ce sport prometteur, qui – on le rappelle – revient après plus de 20 ans d’absence.

« Mason [Mason Gordon, l’autre fondateur du SlamBall] et moi n’avons pas pu nous empêcher de répondre à la clameur #BringBackSlamBall. Les sports en direct dominent les ondes ces jours-ci et le public est à la recherche de la prochaine grande chose. C’est un plaisir de collaborer avec ESPN pour ramener ce sport révolutionnaire dans le monde entier. » – Mike Tollin, cofondateur du Slamball, pour TMZ

Parmi les investisseurs ayant permis de lever onze millions de dollars pour permettre le retour du SlamBall, on retrouve David Blitzer (proprio des Sixers), Gary Vaynerchuk (un entrepreneur), Michael Rubin (DG de Fanatics) et… Blake Griffin, un petit amateur de posters.

