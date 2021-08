Draymond Green intéresse le plateau d’ESPN : des analyses franches et sans langue de bois, Stephen A. Smith le veut dans son équipe

Si les péripéties d’une carrière NBA sont difficilement anticipables – faites de blessures et d’envois Colissimo à l’autre bout du pays – les joueurs aiment se préparer un futur loin des parquets, aux petits oignons. Beaucoup troquent alors les dribbles pour quelques coups de velleda, mais d’autres empruntent le chemin du monde médiatique. Cas présent, Draymond Green serait pisté par le plateau d’ESPN. On débrief.

S’il est une chose évidemment valable dans chaque milieu professionnel, c’est qu’une facilité à la sociabilisation vous poussera toujours vers le haut, à rencontrer, à discuter, puis dans un second temps à obtenir, à décrocher, à réussir. La franchise, la tchatche, la rhétorique – et même une gouttelette d’acting quand le contexte l’oblige – captivent autrui et le poussent à l’intérêt envers la personne dont la forme et le contenu du discours sortent de la normale. Prenons l’exemple de Draymond Green, triple-champion NBA, triple-All-Star et Defensive Player of the Year 2017, bref : une carrière sportive reconnue de tous pour ses hauts faits sous les spots de la défunte Oracle Arena. Maintenant, le personnage aime prendre les vagues de plein fouet et ne se contente pas de jouer tous les trois soirs, puis de repartir pioncer dans l’ombre de grands noms. Non, à 38 balais le gars sera toujours sur le terrain médiatique pour beugler qu’il mérite d’être élu DPOY, même s’il ne joue que 3 minutes par match. Un extraverti total venu toper la curiosité de Stephen A. Smith, tout juste orphelin de Rachel Nicols dont l’émission The Jump vient d’être écartée de la programmation par ESPN. Le co-animateur de First Take, Max Kellermann, semble quant à lui sur la sellette après 5 ans de plateau : Stephen A. Smith cherche bel et bien à rafraîchir son équipe.

ESPN is reportedly showing interest in Draymond Green, per @AndrewMarchand pic.twitter.com/ehjwjihOmo — NBA Central (@TheNBACentral) August 26, 2021

L’info nous vient d’Andrew Marchand du New York Post qui affirme que Draymond Green, dans sa situation de joueur overbooké, serait invité occasionnellement pour l’émission NBA Countdown. Un programme qui ambitionne également les arrivées de Magic Johnson et Michael Wilbon – ancienne plume du Washington Post – histoire de parler en connaissance de cause. Mais alors, que viendrait faire Draymond Green dans ce joli foutoir ? Ses récentes interventions dans Inside the NBA pour TNT ont plu à bon nombre d’observateurs qui considèrent sa parole comme un bon compromis entre analyse et justification par anecdotes. Et puis, sa dernière discussion avec Kevin Durant dans le salon de Bleacher Report, on pourra dire tout ce qu’on veut sur la mise en scène d’une réunion à deux, mais le contenu était tout simplement captivant. Les gars peuvent descendre un front office entier en trois phrases sans jamais faire preuve de délicatesse, une transparence tellement appréciée dans ce monde de pincettes. Une chose est sûre, Draymond Green ne manquera pas de sollicitations une fois le maillot dans le short derrière lui.

Finalement, quel cercle vicieux. Tandis que des anciennes gloires comme Denis Rodman passent leur temps à vanner les joueurs actuels – Joel Embiid et l’île du Cameroun, pour n’user que d’un exemple – il se pourrait bien que la tradition soit perpétuée à travers les grandes bouches qui foulent actuellement les parquets. Ceci étant, de la pertinence, Draymond Green n’en manque pas.