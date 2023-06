Les Rockets peuvent-ils arracher Brook Lopez aux Bucks ?

Auteur d’une grosse saison à Milwaukee, Brook Lopez a l’occasion de tester le marché cet été. Si les Bucks restent confiants à l’idée de prolonger leur géant, les Rockets semblent prêts à mettre le paquet pour attirer le twin au Texas.

Avec 15,9 points, 6,7 rebonds mais aussi 2,5 contres de moyenne cette année, Brook Lopez a réalisé sa meilleure saison statistique depuis son départ des Nets il y a 6 ans. Monstrueux défensivement, Splash Mountain a également squatté le podium pour le titre de défenseur de l’année. Une belle renaissance pour le joueur de 35 ans, qui sortait à peine d’une année plombée par des bobos au dos. Libre cet été, Lopez peut capitaliser sur sa grosse saison et aller chercher un dernier beau contrat à la Free Agency.

Mais ce fameux deal, avec qui il le signera ? Depuis des mois, on annonce que Milwaukee comme son pivot souhaitent mettre en place un nouveau deal. Ce dernier l’avait même exprimé publiquement en janvier dernier. Les Bucks jouent les premiers rôles, le joueur se plait dans le Wisconsin, à première vue tout roule.

Sauf que voilà, notre vieux copain Adrian Wojnarowski d’ESPN vient donner des sueurs froides aux fans des Daims. Selon le célèbre insider, les Rockets vont jouer leur chance à fond avec le pivot et ils pourraient représenter une “menace réelle” dans ce dossier.

“The Bucks are also facing Brook Lopez’s free agency. There’s an expectation that the Houston Rockets, flushed with a lot of salary cap space, are going to be a real threat for Lopez.”

Si Houston a une vraie carte à jouer, ce n’est sans doute pas à cause du challenge sportif mais surtout grâce à l’énorme enveloppe dont dispose la franchise pour recruter cet été. Les Rockets peuvent investir jusqu’à 60 millions sur des joueurs à la Free Agency. En quête de joueurs confirmés pour entourer ses jeunes fusées, Houston pourrait donc faire une grosse offre à Lopez, lui octroyant à la fois un rôle important et un salaire conséquent. Reste à savoir si le joueur quittera les hauteurs de la Conférence Est pour une histoire d’argent, d’autant que Milwaukee ne sera sans doute pas radin non plus. Sauf énorme rebondissement, les Rockets ne joueront pas le titre en 2024, à l’inverse des Bucks. Entre fidélité et nouveau départ, le twin va devoir faire un choix.

