À 34 ans, Brook Lopez est un des motifs de satisfactions chez les Bucks. Le pivot qui sort sa meilleure saison depuis son arrivée à Milwaukee fait fermer beaucoup de bouches. Le géant avoue adorer sa vie dans le Wisconsin, de bonne augure alors qu’il sera free agent cet été.

Il a l’âme et le coeur d’un champion. Brook Lopez est une des raisons du succès récent des Bucks. À 34 ans, Bropez sort tout simplement sa meilleure saison depuis son arrivée dans le Wisconsin : 14,5 points (avec 38,6% de réussite du parking), 6,5 rebonds, et près de 3 contres par matchs, et donne surtout l’impression que les pépins physiques sont enfin derrière lui. Mais-au delà des stats, le géant apporte surtout un énorme impact défensif sur le terrain.

Meilleur contreur de la ligue (ex-aequo avec Nic Claxton), l’ancienne star des Nets est le patron dans la raquette des Bucks et est une des raisons de la solidité des champions 2021. Brook Lopez est en fin de contrat cet été, mais fans des Daims rassurez-vous : il n’a pas l’intention de partir et voit grand pour l’avenir individuellement et collectivement, dans des propos rapportés par Michael Scotto de chez HoopsHype.

“J’adore être ici. Je suis tellement reconnaissant aux Bucks de m’avoir offert cette chance de venir ici il ya cinq ans, d’avoir fait partie de quelque chose de spécial. Je ne m’imagine pas ailleurs. (…) Être défenseur de l’année est clairement l’un de mes buts. Évidemment, je suis un joueur qui pense d’abord à l’équipe et je veux qu’on gagne le titre. Ça c’est le principal. Mais ce serait clairement une fierté personnelle de gagner ce trophée, et ça reste un objectif” – Brook Lopez

Si Milwaukee est troisième à l’heure actuelle (27-14), le grand Brook n’y est pas étranger. Et dans un moment délicat – où les Bucks doivent faire sans Khris Middleton et Serge Ibaka -, et avec un Giannis Antetokounmpo un peu en dedans, Milwaukee peut compter sur ses lieutenants de luxe. Jrue Holiday et Brook Lopez en tête. Sur les dix derniers matchs, Splash Mountain tourne notamment à 15,8 points, 7,5 rebonds, 2,1 contres et un plus-minus de +4, preuve de son apport. Cette nuit encore, le pivot a fait un gros chantier face aux Hawks : 20 points, 12 rebonds, 2 contres. Oui, Brook Lopez est un candidat DPOY. Ce n’est pas nous qui le disons, mais le Greek Freak.

“À mon avis, et Jrue est probablement d’accord : Défenseur de l’année. Aucun doute. Il a 34 ans, son niveau de jeu est fou en ce moment. Et on a besoin qu’il joue comme ça pendant quoi ? 60 matchs.” – Giannis Antetokounmpo, il y a deux jours.

Les Bucks ont eu des moments de moins bien, notamment une sale défaite face aux Hornets (138-109), et ont parfois douté, comme il y a deux jours face aux Knicks. Milwaukee a eu jusqu’à 16 points de retard mais n’a jamais abandonné et s’est imposé après un énorme comeback, grâce au pivot vétéran qui a remobilisé toute la défense. Les Daims ont tapé du poing sur la table, sont repartis dans la bonne voie et peuvent remercier l’ami Brook. Expérience, sérénité, dureté défensive, le frère de Robin est une des raisons principales qui font des Bucks une des meilleures forteresse du pays (3ème defensive rating).

Titulaire indiscutable de Mike Budenholzer, joueur adoré de tous, Brook Lopez vit la vida loca depuis cinq ans à Milwaukee. Si les pépins physiques le laissent tranquille, ce sera de bon augure. Les Bucks ont besoin de lui – et de tout le monde – car il y a quelque chose de beau à aller chercher en avril.

