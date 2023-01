LeBron James peut-il vraiment finir sa carrière ailleurs qu’aux Lakers ?

Jouant toujours à un niveau exceptionnel malgré ses 38 ans mais évoluant au sein d’une équipe des Lakers pas vraiment armée pour jouer les premiers rôles, LeBron James a montré plusieurs signes de frustration récemment. À tel point que certains l’imaginent quitter la Cité des Anges pour sa fin de carrière. Mais ce scénario est-il vraiment réaliste ?

“Je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau-là, collectivement.”

C’est mot pour mot ce que LeBron James a dit à la fin du mois de décembre après une nouvelle défaite des Lakers face au Heat, défaite plongeant l’équipe de Los Angeles vers un pauvre bilan de 14 victoires pour 21 défaites. Si L.A. a réussi à rebondir depuis (cinq victoires en six matchs) sous l’impulsion des perfs XXL du King, cette déclaration reste clairement d’actualité dans la Cité des Anges. LeBron veut évoluer dans une équipe compétitive pour finir sa carrière et attend toujours de Rob Pelinka – le manager général des Lakers – qu’il l’entoure de façon plus sérieuse.

Pour l’instant, Pelinka ne bouge pas, lui qui refuse toujours de balancer ses picks de premier tour de Draft 2027 et 2029 pour autre chose qu’une star. Le plan pour les Lakers serait plutôt d’attendre la Free Agency 2023, où des grands noms comme Kyrie Irving et Draymond Green pourraient être disponibles et où Los Angeles aura bien plus de flexibilité pour recruter. Une stratégie sans doute plus sage quand on regarde la situation globale des Lakers, mais une stratégie qui ne va pas dans le sens de LeBron, qui ne veut pas sacrifier la moindre saison à l’âge de 38 ans.

Du coup, peut-on imaginer un départ de James via une demande de transfert ou en 2024 quand il sera potentiellement agent libre ?

Si l’on en croit les derniers bruits de couloir en NBA, le scénario reste pour l’instant peu probable. D’après les insiders d’ESPN Zach Lowe et Dave McMenamin (qui couvre les Lakers et qui a récemment interviewé LeBron), James “voudrait toujours finir sa carrière aux Lakers”, et ses récents commentaires seraient principalement un moyen de mettre la pression sur Rob Pelinka afin qu’il se bouge. Cela ne signifie pas que le King ne peut pas changer d’avis si les choses ne s’arrangent pas, mais on n’en est pas là. LeBron adore vivre à Los Angeles, il y est confortablement installé depuis son arrivée en 2018, et se trouve à l’endroit idéal pour continuer de faire grandir son énorme business en dehors des parquets. Donc il faudra probablement plus qu’une nouvelle saison décevante pour le faire quitter la Cité des Anges.

ICYMI. LeBron James Believed to Still Want to Finish Career With Lakers – Hoops Wire https://t.co/s01RcnK2iq — Sam Amico (@AmicoHoops) January 12, 2023

Maintenant, il reste toujours le paramètre Bronny James. On le sait, l’un des derniers grands objectifs du King, c’est de jouer avec son fiston en NBA pendant une année. Est-ce que cette réunion père-fils peut avoir lieu à Los Angeles ? Se fera-t-elle ailleurs si Bronny est drafté par une autre franchise que les Lakers ? Seul l’avenir peut répondre à ces questions.

“Si Bronny James finit aux Lakers et si les Lakers jouent les Playoffs chaque année, je pense que ça suffira pour qu’il termine sa carrière à Los Angeles. Ce n’est pas le titre ou rien. Mais LeBron veut au moins jouer dans une équipe compétitive. C’est ça le point de rupture.” – Dave McMenamin (ESPN)

Source texte : The Lowe Post