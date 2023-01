Ceux qui vivent la nuit le savent très bien. Pendant les matchs NBA, Twitter peut vite devenir le rendez-vous des pleureuses, vous savez ces fans qui se plaignent continuellement de l’arbitrage et qui n’hésitent pas à crier au complot envers leur équipe favorite. Mais quelle fanbase est la plus grande spécialiste de la discipline ? Encore une fois, les Warriors sont champions.

C’est à travers une infographie tout récemment publiée sur… Twitter (via BetOnline.ag) qu’on découvre que les fans des Warriors sont ceux qui ont la critique la plus facile au sein de l’univers NBA, devant ceux des Bulls, des Cavaliers, du Heat et des Nets. Mais comment arriver à une telle conclusion ? En calculant le ratio des tweets destinés à l’arbitrage par rapport à l’ensemble des tweets de la fanbase d’une franchise.

Twitter InfoGraph shows which NBA fan bases complain about the refs the most (Via @betonline_ag ) pic.twitter.com/ioqrWo5E6n — NBACentral (@TheNBACentral) January 11, 2023

Si l’on en croit cette infographie, 11% des tweets publiés par les fans des Warriors cette saison sont des tweets où l’arbitrage est critiqué. Cela fait donc en gros 1 tweet sur 10. Pas rien. On connaît la passion de la fanbase de Golden State, et on sait aussi que les supporters des Warriors sont habitués au caviar depuis une décennie. Alors forcément, quand ça galère au niveau des résultats comme c’est le cas cette année (bilan négatif de 20 victoires pour 21 défaites), ça cherche des coupables. Et malheureusement pour les arbitres, ça tombe souvent sur eux même s’ils ne sont pas non plus irréprochables.

Selon cette même étude, les fans des Hornets sont ceux qui se plaignent le moins de l’arbitrage sur Twitter (moins de 1% de tweets). Sont-ils beaucoup plus fair-play que les autres fanbases NBA ? Pas sûr, on a surtout l’impression qu’ils n’en ont rien à battre de l’arbitrage vu le niveau éclaté de leur équipe. On peut tirer une conclusion similaire pour Houston et Detroit, par contre on tient à souligner le bon comportement des fans des Pelicans, 29e sur cette liste alors que la Nouvelle-Orléans est sur le podium de la Conférence Ouest.

Source texte : infographie Twitter (via BetOnline.ag)