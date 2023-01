Même quand ils tankent, les Spurs battent des records. Vendredi 13 janvier, la franchise texane recevra les Warriors devant plus de 63 000 spectateurs à l’Alamodome. Un record dans l’histoire de la NBA.

La rencontre entre San Antonio et Golden State de ce vendredi aura des allures historiques. En effet, les Spurs vont battre un record All-Time d’affluence en NBA : 63 592 personnes assisteront à la rencontre, comme l’a rapporté Marc Stein hier. C’est tout simplement le plus gros total de toute l’Histoire. Avec les places debout, l’affluence pourrait même atteindre 68 000 personnes, mais quoi qu’il en soit, les Spurs sont assurés de battre un record vieux de 25 ans. La plus grande affluence était auparavant de 62 047 spectateurs. C’était au Georgia Dome le 27 mars 1998, lors d’une rencontre entre les Bulls de Michael Jordan et les Hawks de Dikembe Mutombo.

La plus grande foule de l’histoire de la ligue a été de 108 713 personnes pour le All-Star Game 2010 à Dallas. Mais si l’on exclut ce match des étoiles, la rencontre de vendredi ne sera que le quatrième match de la NBA à attirer plus de 50 000 spectateurs ou plus, et constitue donc un record en match officiel.

The Spurs say they have 63,592 tickets sold for Friday’s game at the Alamodome against Golden State … which will set an NBA regular-season record.

