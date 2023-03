Quatre petits matchs ce soir après la grosse nuit de la veille et avant la très grosse de demain. Au cœur de cette petite respiration ? Un énorme Spurs – Pacers, définition même du tanking sur 48 minutes. Miam-miam !

# LE PROGRAMME

1h : Wizards – Raptors

Wizards – Raptors 1h30 : Mavericks – Sixers

Mavericks – Sixers 2h30 : Spurs – Pacers (en direct sur beIN Sports 1)

Spurs – Pacers (en direct sur beIN Sports 1) 4h : Warriors – Clippers (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

Spurs – Pacers, juste pour rire. Deux équipes qui jouent la Lottery à fond, des Spurs qui viennent de mettre fin à une série de 16 revers de suite et des Pacers qui jouent souvent… trop bien au basket. Basket champagne en prévision, un petit 300 points en cumulé et deux équipes qui tenteront à la fois de se faire un kif… mais aussi de perdre. Ça promet, et rien que pour ça on sera là à 2h30.

# À SUIVRE ÉGALEMENT