Les Rockets prêts à sacrifier Jalen Green pour récupérer une star ?

Redevenus respectables cette saison et en course pour participer au play-in tournament, les Rockets sont ambitieux. Tellement ambitieux qu’ils pourraient tenter un gros move avant la trade deadline… et sacrifier Jalen Green ?

Il y a quelques jours, on parlait de l’intérêt des Rockets pour le joueur des Nets Mikal Bridges. Ce dernier étant intouchable à Brooklyn, les discussions ne sont pas allées très loin mais cela montre une chose : Houston tâte le terrain pour essayer de renforcer son effectif dans l’objectif de se qualifier en Playoffs.

D’après l’insider d’ESPN Zach Lowe, le nom de Jalen Green revient ainsi dans les rumeurs, voire dans certaines discussions. Le jeune arrière (21 ans) pourrait en effet représenter la principale monnaie d’échange des Rockets si une grosse opportunité de transfert venait à se présenter à eux d’ici jeudi soir.

Zach Lowe in this article says "I'd expect the #Rockets to tread carefully" — which aligns with what I'm hearing.

Anything is possible. Nothing is off the table. But Houston is looking for the right deal, not just any deal. https://t.co/VhY39AyT2K

— Roosh (@RooshWilliams) February 2, 2024

Deuxième choix de la Draft 2021, Jalen Green a connu des hauts et des bas depuis le début de sa carrière NBA à Houston.

Ces hauts et ces bas, ils caractérisent également sa campagne actuelle, lui qui tourne à 18,4 points, 4,8 rebonds et 3,3 passes de moyenne à moins de 42% de réussite au tir et seulement 32% à 3-points. Pas top comme production. Alors que le pivot truc Alperen Sengun s’est assez clairement imposé comme le meilleur joueur de l’équipe et que d’autres jeunots s’illustrent cette saison (Cam Whitmore, Tari Eason, Jabari Smith Jr.), Green peine à confirmer les attentes placées en lui.

Dans le même temps, Jalen Green n’a que 21 ans et est toujours plein de potentiel. Le talent du garçon est indéniable, ses qualités athlétiques également. C’est pour cela qu’il représente à la fois une potentielle monnaie d’échange dans un big deal mais aussi une pièce pouvant permettre l’envol des Fusées à l’avenir.

🚀Has Jalen Green’s recent success increased his trade value or made him untouchable?

(Reminder: He’s 21 years old)

📈Last 6 games:

27.5 PPG

6.7 RPG

4.0 APG

49.6 FG%

🧠Developing into a top tier NBA talent can be as difficult mentally as it is physically. Trolls make it that… pic.twitter.com/PkvUZDApZv

— Will Kunkel (@WillKunkelFOX) February 2, 2024

La belle dynamique actuelle de Jalen Green – 27 points, 7 rebonds, 4 passes à 50% au tir depuis 6 matchs – a de quoi faire réfléchir les dirigeants de Houston. Le gamin monte en puissance et sa valeur sur le marché augmente donc en conséquence. Mais ce Jalen Green-là est aussi le Jalen Green que les Rockets espéraient quand ils l’ont sélectionné avec leur deuxième choix à la draft. Alors, que va faire Houston ?

Si on devait miser notre maison, on dirait que les Rockets gardent Jalen Green dans leur projet.

Cela semble encore tôt pour s’en séparer, à moins de récupérer une superstar dont on ne peut pas passer à côté (mais qui ?). Houston a réussi à poser des bases solides sur lesquelles construire. Les Fusées n’ont pas besoin d’être en mode win-now. Alors laissons encore un peu de temps à Green pour montrer ce dont il est vraiment capable.

Source texte : ESPN