Quand Ime Udoka utilise… Austin Reaves pour motiver Jalen Green

Cette nuit à Houston, les Rockets ont littéralement explosé les Lakers (128-94). Parmi les grands artisans de la victoire : Jalen Green, meilleur marqueur du match. L’arrière s’est montré surmotivé et on croit savoir pourquoi.

Visiblement, Ime Udoka sait appuyer sur les bons boutons pour tirer le meilleur de ses joueurs.

D’après Jackson Gatlin de LockedOnRockets, le coach de Houston a rappelé à Jalen Green qu’un certain Austin Reaves – arrière des Lakers – avait été sélectionné par Team USA pour le Mondial, pendant que lui a dû se contenter de jouer les sparring-partners avec la Select Team.

Oh c’est bon ça ! Apparement, avant le match entre Lakers et Rockets, Ime Udoka est allé dans l’oreille de Jalen Green et lui a dit – pour le motiver – qu’Austin Reaves était membre de Team USA lors du dernier Mondial… et pas lui.

Résultat ? 28 points (11/15 au tir, 5/6 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes en seulement 21 minutes pour Jalen Green, pendant qu’Austin Reaves a coulé (7 points à 2/9) avec l’ensemble de l’équipe des Lakers.

C’est tout simplement la meilleure performance offensive de la saison pour Green, qui participe grandement à la belle série de quatre victoires consécutives de Houston. Plus propre en attaque (46% au tir dont 45,5% à 3-points cette saison) et impliqué en défense comme l’ensemble de son équipe (9e efficacité défensive pour les Fusées), le numéro 2 de la Draft NBA 2021 découvre enfin ce que ça fait d’enchaîner les wins au plus haut niveau.

“Je suis heureux. J’ai connu la défaite pendant tellement longtemps. C’est super d’avoir les résultats et de voir la progression de l’équipe.” – Jalen Green

Pendant ce temps, Austin Reaves galère à confirmer sa belle saison dernière ainsi que ses perfs plutôt convaincantes avec Team USA cet été…

Source texte : LockedOnRockets

