Les jumeaux Kris et Keegan Murray se sont affrontés pour la première fois en NBA. C’est le joueur de Sacramento qui a remporté la première opposition 121-118 après une prolongation, malgré un contre du frérot sur sa truffe.

La liste de jumeaux s’étant affrontés en NBA n’est pas longue : Tom et Dick Van Arsdale, Horace et Harvey Grant, Marcus et Markieff Morris, Jason et Jarron Collins, Robin et Brook Lopez, Caleb et Cody Martin, Julian et Justin Champagnie et en attendant Amen et Ausar Thompson, ce sont Kris et Keegan Murray qui se sont donc ajoutés la nuit dernière à cette énumération.

On ne voudrait pas ruiner l’ambiance, mais les deux frères n’étaient pas sur leur A game, contrairement à PNL. Les deux joueurs ont été auteurs de performances assez moyennes, mais ce n’est pas ça qui allait gâcher la fête. Un seul highlight, le contre de Kris sur Keegan Murray a suffi pour ravir toute la famille, y compris le joueur de Sacramento qui a eu du mal à refreiner son sourire.

Il s’agit de la seule contribution de Kris Murray au boxscore en neuf minutes sur le parquet. Après trois rencontres disputées et 20 minutes sur le parquet, le joueur des Blazers attend toujours son premier panier dans la Grande Ligue et devrait se faire la patte assez vite en G League.

De l’autre côté, le Murray californien n’a pas fait beaucoup mieux : 9 points et 7 rebonds à 4/17 au shoot et 1/7 longue distance, mais c’est tout de même lui qui est reparti avec la victoire et de ce fait, c’est sans doute Kris qui a payé le restaurant après la rencontre.

Le prochain match entre les deux twins aura lieu le 26 décembre, un joli geste de la NBA qui va donc leur permettre de se retrouver autour d’une dinde et d’une bûche à Noël.

Hasard ou non du calendrier, le premier match entre les frères Thompson aura lui lieu le… 1er janvier. Un joli geste de la NBA qui va donc leur permettre de se retrouver autour d’une bouteille de whisky et de vodka.

