Après une défaite initiale à New York pour les grands débuts de James Harden, les nouveaux Clippers voulaient se rassurer face aux Nets la nuit dernière. Au lieu de ça ils ont encore perdu tout en montrant une nouvelle fois leurs limites actuelles. Mais pas de quoi inquiéter Paul George.

On savait que l’arrivée de James Harden pouvait dans un premier temps perturber l’équilibre des Clippers. Mais on s’attendait quand même à mieux pour les débuts du Barbu aux côtés de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook.

Deux défaites en deux matchs donc, sans la manière qui plus est.

Deuxième défaite en deux matchs pour les nouveaux Clippers.

Nonchalance.

Attaque statique.

Envie très limite.

Money time à chier.

Défaite complètement méritée, la ville de New York s’est occupée de rappeler à ce groupe qu’il va falloir vite bosser, collectivement.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023

Des débuts très décevants qui montrent le long chemin à parcourir pour les Clippers s’ils veulent au moins avoir une chance de jouer le titre cette saison. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que Paul George perd espoir dans le championship project de son équipe. Au contraire.

“Je ne suis pas inquiet. Bien sûr, nous voulons gagner ces matchs. Ce sont des matchs que nous devons gagner à nos yeux. Mais on est en début de saison. Nous avons trop de stars, trop de grands joueurs ici pour que ça ne marche pas, pour qu’on ne trouve pas les bonnes solutions.”

Oui, c’est sans doute un peu tôt pour s’inquiéter. Oui, ce n’est que le début de saison. Oui, il faut laisser du temps aux stars des Clippers pour trouver le bon équilibre. Mais une équipe composée à la fois de James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook et Paul George peut-elle vraiment trouver cet équilibre avec qu’un seul ballon sur le terrain ? La vraie question est là.

On avait des doutes avant le trade, on en a encore plus après deux matchs. Et ce ne sont pas les propos du coach Tyronn Lue qui vont venir nous rassurer.

“Quand on a eu des shoots ouverts, on ne les a pas pris, et ça nous pousse à prendre des tirs encore plus difficiles. Les gars essayent de se trouver sur le terrain, sans se marcher sur les pieds. Mais ils doivent rester eux-mêmes. C’est le plus important.”

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match (via HoopJab)

Les nouveaux Clippers (2 matchs) :

95 points marqués en moyenne

43 passes décisives

38 ballons perdus

19 points marqués en contre attaque

Y’a du boulot… y’a du boulot. pic.twitter.com/Q3BbMxcqoa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2023