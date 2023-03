Blessé au genou face au Thunder la nuit dernière, Paul George a passé des examens aujourd’hui pour mesurer la gravité de sa blessure. Visiblement, on a évité le pire, mais sa fin de saison est tout de même compromise.

En voyant le genou de PG se tordre face à l’impact de Lu Dort (1m93 pour 100 kilos tout de même), on a eu de grosses sueurs froides. On connaît tous l’historique de Paulo en matière de blessures et on a tout de suite imaginé le pire. Heureusement, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, on est “que” sur une entorse du genou, ce qui laisse la porte ouverte à un potentiel retour cette saison.

George is expected to be out for the rest of the regular season’s nine games, but his timeline for a possible return in the playoffs will be clearer when he’s re-evaluated. https://t.co/dggAJipTm9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2023

Paul George sera réévalué dans deux à trois semaines d’après le Woj. On ne devrait ainsi plus le revoir en régulière mais un retour en Playoffs fait partie des scénarios possibles. À condition évidemment que les Clippers s’en sortent sans lui d’ici là.

À l’heure de ces lignes, l’équipe de Los Angeles n’a pas encore sécurisé sa place en Playoffs. Les hommes de Tyronn Lue ont perdu un match important face au Thunder hier et affiche un bilan de 38 victoires pour 35 défaites, synonyme de cinquième place à l’Ouest. Ils n’ont qu’un match et demi d’avance sur le septième (Oklahoma City) et seulement 2,5 sur le onzième (les Lakers). Vous l’avez compris, tout reste à jouer lors de la dernière dizaine de rencontres en régulière, et les Clippers auront besoin de tout le monde pour compenser l’absence de Paul George.

Juste pour info, Los Angeles affiche un bilan de seulement 6 victoires en 17 matchs joués sans PG cette année…

Soulagement côté Clippers, tu évites le pire concernant le genou de Paul George. Maintenant va falloir step up autour de lui, y’a une course aux Playoffs et un premier tour potentiellement à jouer sans lui. Si le groupe se serre les coudes, retour en demi s’ils sont vivants… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 22, 2023

Source texte : ESPN