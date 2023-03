Absent des terrains depuis le début de l’année 2023 à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Zion Williamson n’a pas encore tiré une croix sur la saison actuelle. Une réévaluation est bientôt prévue avec l’espoir d’un retour avec les Pelicans. Mais le timing est hyper serré…

Reverra-t-on Zion Williamson sur un parquet NBA cette saison ?

Difficile à dire à l’heure de ces lignes mais au vu des dernières infos, la possibilité existe. Si l’on en croit les Pelicans, Zion a reçu l’autorisation pour reprendre les activités basket, et sera réévalué dans deux semaines pour sa blessure aux ischios.

Medical Update on Zion Williamson:

Following a re-evaluation on his right hamstring strain, Zion Williamson has been cleared to return to on-court activities. He will be re-evaluated in two weeks.

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 22, 2023