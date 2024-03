Interrogé sur une potentielle présence à un Slam Dunk Contest à un prochain All-Star Game, Zion Williamson est resté transparent sur ses intentions : faire péter du smash à 50 points devant les juges, ok, mais à condition d’être appelé également pour le match du lendemain. Ça ressemble un peu à du chantage mais on est pas forcément contre l’idée.

Après un Slam Dunk Contest 2024 pas vraiment folichon, de plus en plus de fans désavouent le concours d’acrobaties de la NBA qui a lieu à chaque All-Star Weekend. Décisions des juges inconsistantes, créativité à la ramasse et spectacle à revoir. Pas idéal pour contenter des fans toujours plus exigeants. La NBA s’était tournée vers les joueurs de G League pour diversifier son pool de talents, et était même parvenue à faire venir un All-Star régulier en la personne de Jaylen Brown pour cette édition. Malheureusement, l’effet surprise de l’année dernière s’est estompé et le deuxième sacre de Mac McClung n’a pas convaincu grand monde.

Malgré ce dernier concours que certains pourraient qualifier de flop, un nouvel élément est rentré en jeu hier soir. Elément qui pourrait bien rabattre les cartes et donner à la NBA une nouvelle piste pour reconquérir la précieuse hype des fans. L’élément en question ? Un frigidaire. Qui saute 1m10 de hauteur. En ronflant.

Interrogé après la râclée infligée aux Raptors sur une potentielle participation au Slam Dunk Contest, Zion Williamson a fait part de sa mentalité compétitive en gardant les choses claires et limpides :

En plus d’avoir une belle promesse de spectacle en perspective, si on s’en tient à cette logique, on peut enfin expliquer pourquoi John Collins n’est jamais revenu faire le concours du samedi soir. En tout cas à la rédac, on a la même philosophie que le Zion, et c’est l’unique raison pour laquelle on n’est jamais venus participer au Dunk Contest. Quoi qu’il en soit, la décla de Zion n’a pas manqué de faire réagir. En même temps, le phénomène de la Louisiane s’était construit une hype monstrueuse avant sa draft 2019 en partie grâce à sa détente absolument inédite, et les vidéos virales de ses dunks tonitruants ne manquent pas sur la toile.

Et en terme de pré-requis pour être sélectionné au match des étoiles ? Eh bah c’est pas non plus déconnant. On ne s’en rappelle pas forcément mais Zion Williamson est déjà un multiple All-Star à 23 ans. Quand il est épargné par les blessures et qu’il se maintient en forme, la production Williamson ça vaut bien une sélection au All-Star Game tous les ans. Et pas forcément en commençant le match sur le banc. L’ancien de Duke avait carrément été propulsé titulaire lors de sa première sélection dans la Team Durant en 2021.

Cette saison, c’était un peu short pour aller à Indianapolis pour Zion, au-dessus de son poids de forme au début de saison et encore dans le marasme de quelques tollés extra-sportifs. Et dans une saison 2023-2024 pas toujours facile, Zanos n’a jamais quitté la conversation du All-Star Game, malgré la myriade de superstars à l’Ouest. C’est dire à quel point le monstre est pris pour acquis. Une raison de plus pour surveiller de très près les performances de Zion l’an prochain.

En attendant, les Pelicans sont dans le rétro des Clippers pour choper l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs, avec sept victoires sur les dix derniers matchs. Ils ne se prieront pas pour mettre le bazar dans l’Ouest une fois les Playoffs venus.

Du gros dunk de mammouth le samedi soir du All-Star weekend pour réveiller les fans ? On signe tous les jours ! Allez le Z, un gros exercice 2024-2025 et c’est toute la planète basket qui saute du canapé pendant le concours de dunks.

