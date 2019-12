Noël est passé, et Zion Williamson est toujours en rééducation : c’est bien mignon mais où en est-il vraiment ?

Certains d’entre vous ont peut-être aperçu Zion Williamson enchaîner quelques tirs du parking lors de l’échauffement du match de Noël entre les Pelicans et les Nuggets. On a donc vu Zion en tenue, avec la balle entre les mains, mais toujours pas sur la feuille de match. Alors, où en est-on avec le bestiau ? Va-t-on le revoir dans quelques jours ou son retour se comptera-t-il en semaines ? On fait le point sur les infos à notre disposition.

Alors que certaines sources tablaient sur un retour de Zion Williamson spécialement pour le Christmas Day et le match contre Denver, il a dû assister à la victoire surprise de son équipe depuis le banc de touche. Pas de retour donc et une grande déception pour les fans. Il faut dire que le sujet et la hype sont à l’image du bonhomme : en surpoids énormes. Ainsi, chez les insiders, c’est la course et chacun espère avoir l’exclusivité et détenir l’information que tout le monde attend : quand va-t-on enfin voir l’ancien Blue Devil jouer un match NBA ? Au moment de sa blessure, on partait sur six à huit semaines d’absence, c’est-à-dire jusqu’à mi-décembre environ, mais nous sommes presque début janvier et toujours pas de Zion en vue. Ensuite, on nous parlait d’un retour lors du match de Noël, merci pour le faux cadeau. Les spéculations sont donc aussi nombreuses que les défaites de son équipe (oui ça fait beaucoup on sait). Alors entre rumeurs, fausses informations et même changements d’avis des médecins, on a du mal à estimer une date précise pour le retour de l’ancien protégé de Duke.

La dernière update sur l’état de santé de Zion est parvenue hier, via Andrew Lopez d’ESPN. L’insider nous apprend ainsi que le premier choix de la Draft 2019 se sentait prêt à jouer pour dunker sur tout ce qui bouge à Denver. Cependant, il n’est pas le seul à décider et la franchise n’est pas du même avis que lui. Le joueur a confiance dans le programme de rééducation de son équipe et est d’accord pour prendre son mal en patience. Il faut dire qu’au regard de toutes les blessures qui ont brisé des carrières et transformé des prospects très prometteurs en gros busts (coucou Greg Oden), on préfère prendre son temps du côté de la Louisiane. Pour le moment, le numéro 1 de New Orleans n’a pas effectué d’opposition à l’entraînement et se contente d’exercices individuels avec du shoot et d’exercices collectifs, tout en travaillant avec les Pels pour modifier légèrement sa façon de marcher et de courir. Selon certaines sources d’ESPN, Zion ne fera pas son retour avant d’avoir réussi des tests de condition physique et il devra aussi participer à quelques entraînements complets. Ces séances seraient prévues pour juste après le nouvel an. Tout le monde chez les Pels est donc concentré sur le retour de Zion dans les meilleures conditions possible, c’est peut-être pour ça qu’ils oublient de jouer au basket depuis quelque temps.

Zion Williamson se sent prêt à jouer et est donc vraisemblablement sur le chemin du retour, mais sa franchise ne veut prendre aucun risque. À défaut d’avoir eu le premier choix de la dernière draft comme cadeau de Noël, les fans des Pelicans et de la NBA pourront voir l’animal en action dans les prochains temps si tout se passe bien.

Source texte : ESPN