Indisponible depuis plus trois semaines après une luxation de l’épaule, Josh Richardson va finalement être opéré et manquer le reste de la saison. Le Heat devra donc faire sans arrière pour la fin de régulière, mais surtout pour les Playoffs.

Débarqué de Louisiane cet été, Richardson avait parfaitement trouvé sa place sur les lignes arrières d’Erik Spoelstra, orphelines du départ de Gabe Vincent. Ses 9,9 points, 2,8 rebonds et 2,4 passes, couplés à une attitude bien Heat Culture, bien ce qu’il faut en Playoffs, faisait de lui une pièce importante de la seconde unit.

On le savait sur la touche pour une durée indéterminée depuis une blessure contre Boston, mais la sentence est tombée ce mardi. Il sera opéré de l’épaule demain et devrait manquer le reste de la saison.

Josh Richardson sera apparemment opéré à l’épaule et ne REJOUERA PAS de toute la saison…

Sale nouvelle pour Miami.

L’arrivée de tonton Patty Mills en Floride, annoncée plus tôt dans la journée, ne sera pas du luxe pour étoffer les lignes arrières. On rappelle que c’était déjà par souci de profondeur (Dru Smith était OUT depuis le mois novembre) que la franchise avait négocié Delon Wright sur le marché du buyout il y a quelques semaines. Miami attend également le retour de Tyler Herro, qui enchaîne les petits soucis de santé, alors que Terry Rozier vient de faire son retour.

Mais une fois n’est pas coutume, les rotations risquent d’être serrées au printemps, surtout sur le backcourt. On ne peut pas s’empêcher de penser que plusieurs candidats ont une bonne tête pour “sortir du chapeau” du coach Spo cette année et assassiner Boston (au hasard) sur un match d’anthologie.

