NBA – le récap du jour : officiel, Karl-Anthony Towns de retour ce mercredi !

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Comme attendu, Karl-Anthony Towns va bien faire son grand retour ce soir face aux Hawks. Pour rappel, il n’a pas joué depuis le 28 novembre dernier (51 matchs) à cause d’une blessure au mollet. (Source : Shams Charania)

After missing 51 straight games with a Grade 3 calf strain, Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns will return tonight vs. Atlanta Hawks barring setback in pregame, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nine games remaining as T’Wolves battle for playoff positioning. pic.twitter.com/t7rxbqJ5ww — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2023

D’autres grands noms reviennent également sur les parquets ce soir après de petites absences : c’est le cas du All-Star du Jazz Lauri Markkanen (dos), et du génie de Dallas Luka Doncic (cuisse). (Source : Marc Stein)

Le meneur vétéran D.J. Augustin signe chez les Rockets pour la fin de saison. (Source : ESPN)

Vous avez kiffé la série Winning Time sur les Lakers version Showtime ? Bonne nouvelle, une saison 2 serait prévue pour cet été.

Hearing Season 2 of WINNING TIME will hit HBO this Spring/Summer, with heavy promotion again timed to the NBA playoffs. Loved Season 1, can’t wait for it to return (along with BARRY and, hopefully, CURB). pic.twitter.com/43bzOVV16j — Jeff Sneider (@TheInSneider) March 21, 2023

Gary Payton II (adducteur) sera réévalué demain pour sa blessure. Les Warriors espèrent le récupérer avant la fin de la saison régulière. (Source : Sports Illustrated)

