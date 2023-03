Le staff des Warriors a annoncé que l’opération du poignet gauche d’Andre Iguodala s’était déroulée avec succès. 4 semaines seront nécessaires avant de retrouver les parquets pour le vétéran. Il y a de bonnes chances pour qu’il manque ainsi le début des Playoffs. Enfin, si Golden State y est, bien entendu.

Clap de fin pour Iggy ou pas ? Blessé au poignet gauche face à Phoenix la semaine passée, l’ailier semblait se diriger vers une fin de carrière à l’infirmerie. Une last dance qui aura duré seulement 8 matchs pour Iguodala, la faute à une saison gâchée par les bobos. Opéré hier, Iggy sera absent des parquets pour au moins un mois. L’annonce a été faite par un communiqué officiel des Warriors sur Twitter.

Andre Iguodala, who suffered a fractured left wrist on March 13, underwent successful surgery yesterday to stabilize the fracture. He will be re-evaluated again in four weeks. pic.twitter.com/v3DIfKISQh — Golden State Warriors (@warriors) March 22, 2023

Pour Golden State, la perte d’Andre Iguodala sur le plan collectif est un coup dur même si sa production statistique reste mince : 2,1 points, 2,1 rebonds et 2,4 passes de moyenne à 47% au tir. Malgré cela, on parle de quelqu’un qui a encore quelques bonnes minutes à fournir, par son apport en défense, sa connaissance des systèmes des Dubs, son leadership et son immense expérience. On parle là d’un des tauliers du vestiaire de Steve Kerr.

Avec un mois de convalescence, cela nous amène grosso modo au 20 avril, en plein durant le premier tour des Playoffs. De quoi espérer revoir Iggy sur un parquet avant la fin de sa carrière. Bien sûr, pour cela il faut que Golden State passe le cut à l’Ouest. Actuellement sixièmes, les Warriors bataillent encore pour valider une place en Postseason.

Finir sa carrière sur une telle saison serait vraiment moche pour Iggy. En prolongeant à Golden State cette année, l’ailier avait prévenu qu’il s’agirait sans doute de son baroud d’honneur. Drafté en 2004, il mettra ainsi fin à 19 années de bons et loyaux services dans la Grande Ligue. Sous le maillot des Sixers, Nuggets, Warriors, Grizzlies ou Heat, sa présence dans un effectif a toujours été honorée par ses coéquipiers. Considéré comme le role player parfait , il a su être régulier, teigneux en défense et pouvant même prendre ses responsabilités dans le clutch. Le reverra-t-on en avril avant son grand départ ? La course contre la montre est lancée.

Source texte : @warriors