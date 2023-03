Saveur particulière que pour ce Mavericks – Warriors. Un match très important dans cette folle course au play-in/Playoffs à l’ouest. Finalement, c’est Golden State qui a eu le dernier mot : 127 à 125, plusieurs actions resteront dans le « best-of » de la saison.

Ce match à Dallas s’annonçait bouillant et a tenu toutes ses promesses. Scénario à suspense, actions mémorables aussi bien positivement que négativement, et résultat qui se décide sur le fil. Luka Doncic a fait son grand retour après cinq matchs sans jouer. Et le Slovène a livré sa partition classique. Du bon scoring avec 30 pions malgré un affreux 2/9 de loin, 17 passes lasers pour les copains et 7 rebonds qui font plaisir. Mais ce qui a vraiment manqué au franchise player, c’est du rythme. On l’a vu essoufflé tout le quatrième quart et bien mal inspiré sur son ultime lay-up (même si on repassera pour ce système désastreux, Jason). Très frustrant pour lui. Mais si on en arrive à un tel point, c’est aussi grâce à la défense des Warriors.

Non non vous ne rêvez pas, un média souligne la défense des Warriors à l’extérieur en 2023. Draymond Green, mais surtout le banc avec Jonathan Kuminga et Anthony Lamb, ont apporté de l’énergie et ce caractère de champion. Prise à deux sur Luka, position très rapprochée en un-contre-un sans commettre la faute, tout pour forcer le Slovène à lâcher la balle. Une stratégie payante sur le long terme : Doncic a tenté des shoots impossibles dans le quatrième quart-temps… par manque de lucidité.

En fin de match, les Warriors pensaient avoir fait le job mais se sont confrontés à un événement imprévu : le réveil de Jaden Hardy. Le rookie de Dallas a pris les choses en main façon Luka 2018 et – à plusieurs reprises – s’est joué de Golden State en 1v5. Jean sans Peur. Onze points dans le finish, 27 en tout avec un contre à la LeBron 2016 sur Klay Thompson pour maintenir Dallas en vie. Une perf royale, dans une défaite certes, mais un jeune de seulement 20 ans qui prend de plus en plus d’ampleur dans cet effectif contender.

PUT SOME RESPECT ON JADEN HARDY’S NAME 😤 We hope you enjoy the Hardy Party!#MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/7bdyRAJOX5 — Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) March 23, 2023

Les Warriors repartent de Dallas avec une victoire en or grâce à leur défense et leur collectif certes, mais également au coup de pouce donné par le TrashTalk Curse. De rien les gars. Un nouveau mercredi soir (panzani) durant lequel il s’est passé légion de choses improbables, comme voir Golden State serrer la vis en gagnant à l’extérieur, remporter un match en ayant perdu le premier quart (0-20 cette saison), ou encore marquer sur une remise en jeu qui met en scène des joueurs de Dallas alors dans la mauvaise partie de terrain. Cette situation a littéralement fait péter un plomb à Mark Cuban qui a expliqué sa version des faits dans un tweet. Les Mavs vont contester leur défaite formellement en remettant en cause cette situation arbitrale inacceptable pour eux.

Nan ça par contre j’ai JAMAIS vu ça, les Mavs qui oublient de défendre du bon côté du terrain 😭😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/AkoPEiiQGY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2023

En attendant, les Warriors intègrent le Top 6 tranquille, tandis que Dallas chute à la 9e place de la même conférence: la terrible Ouest…