Quatre mois d’absence et puis zou, Karl-Anthony Towns a effectué son come-back avec le sourire et une victoire à domicile face aux terribles Hawks. C’est lui qui a offert la win à son équipe en plus : retour en grande pompe pour le chat de la NBA.

On savait que Karl-Anthony Towns aimait collectionner les blessures depuis le début de sa carrière en NBA. Mais la dernière subit le 30 novembre dernier a vraiment fait mal. Les Wolves venaient d’hypothéquer leur avenir pour former un Big 3 Edwards-Towns-Gobert. Le timing n’était vraiment pas bon. Mais malgré tout, Minnesota s’en est bien sorti et reste en course pour le Top 6 à l’Ouest. De retour après 51 matchs ratés, KAT a signé une bonne perf’ contre Atlanta : 22 points, 4 rebonds et 2 interceptions. Mais surtout, plus qu’une « bonne perf », il a carrément offert la victoire aux loups avec un gros game-winner… un poil simplifié en deux lancers-francs réussis pour passer devant. Eh, peu importe la manière, ça reste un game-winner. Déjà que le public du Target Center a tout donné pour réaccueillir le gros chat, il a redonné le double lors de son discours d’après match.

KAT was hype in his postgame interview after hitting the game-winning free throws. His first game back in 4 months 🙌 pic.twitter.com/08vS5xfIx2 — NBA (@NBA) March 23, 2023

On peut dire que Towns revient au meilleur des moments pour les Wolves. Dans le finish de la saison régulière la plus tendue de l’histoire où tout se jouera jusqu’à la fin. Aujourd’hui, 7e au classement, victoire comme défaite peuvent véritablement pousser une franchise dans l’ascenseur. Il ne reste que huit matchs à Minnesota pour se positionner au mieux avant les Playoffs. Et la fin de calendrier n’est pas si simple. Petit détour en Californie chez les Warriors et les Kings en back-to-back. Puis rendez-vous à Phoenix qui joue aussi une place importante plus haut dans le classement. Ça enchaîne avec un nouveau back-to-back contre Lakers et Blazers. Plus simple, mais attention quand même, peut-être LeBron aura-t-il fait son retour d’ici-là. La fin de régulière s’annonce plus docile avec un enchaînement Nets, Spurs et Pels. Gros programme toutefois, et les Wolves ne diront pas non à un KAT dominant. Le gros chat à l’air motivé comme jamais et va sans doute monter en température. Sale temps pour la concu du ventre mou.