Impressionnant cette saison à Sacramento, De’Aaron Fox s’est mis tous les observateurs dans la poche. Très heureux des progrès de son joueur, Mike Brown s’attend même à le voir encore plus fort dans le futur.

Qui aurait imaginé les Kings sur le podium de la Conférence Ouest en début de saison ? Probablement peu de monde mais c’est pourtant l’exploit réalisé par De’Aaron Fox, Domantas Sabonis et compagnie. Plus que quelques matchs et la franchise californienne pourra retrouver les Playoffs, un luxe qu’elle n’a plus connu depuis 2006 ! Grand instigateur de ce retour en grâce, De’Aaron Fox a mis les petits plats dans les grands cette saison, jouant à son meilleur niveau (25,4 points, 6,1 passes, 4,2 rebonds) et récupérant même la casquette de monsieur clutch de la NBA grâce à ses flambées régulières dans le dernier quart-temps. All-Star pour la première fois en 2023, Fox a franchi un nouveau cap mais pour Mike Brown, c’est loin d’être fini pour le célèbre renard de Sacramento. Il y a encore moyen de voir un meilleur Fox dans le futur. Des propos rapportés par Michael Scotto de HoopsHype.

“Ce qui est fou avec Fox, c’est qu’il n’a fait qu’effleurer son potentiel. Je vous le dis, il a une grande marge de progression. J’ai été agréablement surpris de le côtoyer parce que son plafond est très élevé. Il arrive au bon moment. Il pourrait littéralement aller sur le terrain au début des matchs et penser à lui et probablement avoir une moyenne de 40 points. Il est aussi bon que ça. Il choisit les bons moments pour le faire. Il essaie d’apprendre ce que signifie diriger cette équipe, non seulement pendant les matches, mais aussi pendant les entraînements et les séances d’entraînement en dehors du terrain.”

On part sur de l’éloge XXL là, même s’il semble très (trop) ambitieux d’imaginer le meneur aller chercher les 40 points de moyenne. Mieux entouré, Fox a désormais plus de facilité à jouer son jeu sans avoir à forcer comme il devait le faire dans le passé. Les Kings sont la success story de cette saison 2022-23 avant même de savoir ce qu’il se passera en Playoffs. Même s’ils se faisaient sweeper au premier tour, la saison serait réussie.

Maintenant, il va être intéressant de voir comment ce groupe évolue sur la durée. Est-ce qu’on est seulement au début d’une formidable aventure qui dure des années avec un tandem Fox – Sabonis toujours plus complémentaire et fort pour porter la franchise sur la durée avec des runs en Playoffs ou est-ce que le carrosse va se transformer en citrouille dès le prochain exercice ? La réponse est dans les mains des joueurs et vu ce que nous sort Mike Brown, les fans des Kings ont de quoi être confiants pour la suite.

