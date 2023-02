Le meneur des Kings a finalement eu ce qu’il voulait. Ce qu’il méritait. De’Aaron Fox sera bien présent au match des étoiles à Salt Lake City ce 19 février. Un consécration pour ce dernier, qui réalise jusqu’alors une saison régulière exceptionnelle, tant sur le plan personnel que collectif.

Jour de fête à Sacramento. Le week-end prochain, Domantas Sabonis fera donc le trajet direction l’Utah avec son fidèle meneur. A l’occasion du All-Star Game 2023, De’Aaron Fox a ainsi été appelé en réserve pour remplacer Stephen Curry, blessé. A noter que le crack Anthony Edwards et la toupie Pascal Siakam feront également le déplacement pour le même motif.

Il s’agira de la première apparition du renard dans un All-Star Game. A 25 ans, le meneur drafté en 2018 réalise une saison titanesque sur le plan personnel. Il combine ainsi plus de 24 points par match au sein de la 2è meilleure attaque de la NBA et cela sans parler de ses six caviars et 4 rebonds de moyenne chaque soir. De’Aaron est en grande partie responsable du bilan collectif de Sacramento, de par son talent et sa clutchitude, car oui et c’est peut-être là le plus fou : les Kings gagnent ! Aussi inimaginable que cela puisse paraître, les Rois sont aujourd’hui 3è de l’impitoyable Conférence Ouest. Encore une trentaine de matchs et ces derniers pourront enfin effacer – croisons les doigts – leur série de seize saisons de suite sans postseason. Pour l’instant seulement six victoires séparent Sacramento des Lakers, actuellement treizièmes, alors on va faire la fête à SLC et on se remet au boulot ensuite !