Appelé en renfort des blessés avec De’Aaron Fox et Pascal Siakam, Anthony Edwards honorera donc sa première sélection au All-Star Game dimanche prochain. Et c’est vachement mérité pour le nouveau leader des Wolves, qui sort la meilleure saison de sa jeune carrière.

Après les blessures de Kevin Durant, Zion Williamson et Stephen Curry, la NBA a dû déterminer leurs trois remplaçants. L’instance a tranché : Pascal Siakam, De’Aaron Fox et Anthony Edwards aborderont le maillot étoilé le week-end prochain !

Minnesota’s Anthony Edwards, Toronto’s Pascal Siakam and Sacramento’s De’Aaron Fox are expected to be named the three All-Star reserve replacements for Feb. 19 game in Salt Lake City, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2023

Pour Ant-Man, c’est une récompense logique après une très très belle saison dans la peau d’un leader. À 21 ans seulement, le premier choix de la Draft 2020 a progressé dans tous les domaines et sort la meilleure saison de sa carrière. Même si le bilan collectif des Wolves reste pour l’instant moyen (9è de l’Ouest avec 30 victoires pour 29 défaites), Ant est individuellement irréprochable et a sérieusement step-up dans son jeu ces derniers mois (24,7 points, 6 rebonds et 4,6 passes par match). Mais surtout, se dégage une impression de leadership et de sérénité dans son jeu comme s’il était un vétéran déjà confirmé. Anthony Edwards a gagné en maturité et malgré la très longue absence de Karl-Anthony Towns (blessé depuis le 30 novembre), il est l’un des (seules) motifs de satisfaction chez les Loups. Sans KAT, et désormais sans D’Angelo Russell parti aux Lakers, l’arrière est officiellement le nouveau patron dans le Minnesota, celui par qui passent toutes les attaques. Le numéro 1 a logiquement été félicité par ses coéquipiers quand il a appris sa sélection, et ira à Salt Lake City pour profiter de l’expérience.

“Juste être prêt à entrer dans le match bien sûr, et shooter un maximum dès que j’ai le ballon. Une année, j’avais vu Westbrook prendre feu et devenir MVP, donc je vais essayer de faire pareil (…) Tous mes coéquipiers étaient contents, on s’est tous pris dans les bras. Je suis heureux de vivre ça, car j’ai beaucup travaillé pour. C’est cool comme sentiment.”

S’il y avait quelques micro-doutes à sa Draft, Ant les a tous balayé d’un coup, justifiant par la même occasion son statut de n°1. Certaines équipes et scouts voyaient en lui un genre de Dion Waiters bis compte tenu d’un profil un peu illuminé, aujourd’hui le voilà donc All-Star et personne n’est finalement étonné. Edwards devient le 8è joueur étoilé de l’histoire de sa franchise, marchant dans les pas de Kevin Garnett, Sam Cassell ou Kevin Love notamment.

FIRST TIME ALL-STAR 🌟 ANTHONY EDWARDS 🌟 pic.twitter.com/4kitwh0DU6 — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 10, 2023

