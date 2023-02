D’Angelo Russell a donc retrouvé les Lakers, après cinq saisons passées entre Brooklyn, San Francisco et Minneapolis. Échangé à Hollywood dans un transfert à trois incluant également – notamment – Russell Westbrook et Mike Conley, le n°2 de la Draft 2015 est de retour en tant que joueur confirmé, loin du gamin qu’il était encore à son départ, et la franchise californienne et son nouveau meneur titulaire pourraient être amenés à parler mariage très vite…

A peine arrivé et déjà les rumeurs pour la suite. Tout va trop vite on n’arrête pas de le dire, et c’est donc à propos du nouveau (de l’ex aussi) meneur des Lakers que l’on se pose aujourd’hui cette question : “pour combien de temps ?”

Première information et elle est de la plus haute importance : D-Lo sera free agent cet été, c’est à dire que n’importe quelle franchise désireuse de le récupérer sera en droit de lui faire une offre. Deuxième info ? Le pape de la breaking news Adrian Wojnarowski s’est exprimé à ce sujet dans le Woj Pod, et il semblerait qu’il soit plutôt d’avis que les Lakers aient attiré le meneur pour lui proposer très vite un bail longue durée. Quand le Woj parle on écoute le Woj, parce que c’est pas Gilles Favard faut pas déconner, et l’idée du boug fait sens pour plusieurs raisons.

Et de un, D’Angelo Russell n’est plus le même. A son départ on parlait encore d’un gamin plus attiré par pookie ses teammates que par faire évoluer son jeu, et aujourd’hui il est clairement devenu un vrai joueur, un leader par moments, capable d’enfiler plusieurs costumes selon les besoins de ses équipes et désormais fort de bientôt dix ans d’XP. Deuxièmement ? Les besoins des Lakers en matière de meneur, poste qui fait défaut à l’équipe depuis Nick Van Exel environ, ça fait plus de vingt ans, poste sur lequel tout roulait lorsque… LeBron James l’occupait, encore lui.

On attendra quelques semaines avant de voir à quel point le meneur gaucher s’acclimate de nouveau à la Californie, mais il se pourrait donc bien que les deux parties s’assoient rapidement à une table et ce ne sera pas pour un rami. Attention car il faudra le payer en conséquence hein (voir notre petit 2), et à noter pour finir (on a un goûter) que Danny Green et sa dégaine de vélociraptor sont également pressentis pour revenir jouer du côté de Los Angeles, lui qui est actuellement paumé à Houston mais qui pourrait / devrait s’enfuir dans les prochaines heures via un buy-out. Ça en fait hein des infos, mais c’est rien, c’est les Lakers.