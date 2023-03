À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Magic – Wizards : 122-112 (stats)

Nets – Cavaliers : 109-115 (stats)

Hawks – Pistons : 129-107 (stats)

: 129-107 (stats) Pelicans – Spurs : 119-84 (stats)

: 119-84 (stats) Kings – Celtics : 109-132 (stats)

Clippers – Thunder : 100-101 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Pistons, Spurs : les deux cancres qui jouaient cette nuit ont honoré Ducobu : petite défaite sans trop montrer de choses. Certains joueurs ont bien fait du sale, mais du sale qui permet quand même à l’adversaire de mener de 20 points tranquille. Tout se passe bien pour que la lottery se déroule comme prévu.

Mauvaise opération du jour – aucune.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Wizards – Nuggets

0h30 : Heat – Knicks

0h30 : Raptors – Pacers

0h30 : Mavericks – Warriors

1h : Bulls – Sixers

1h : Grizzlies – Rockets

1h : Bucks – Spurs

1h : Wolves – Hawks

2h : Jazz – Blazers

3h : Lakers – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

