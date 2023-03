À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick. Voici l’épisode 1 de notre course à la Lottery 2023, et cette nuit, les Rockets ont encore perdu.

Les résultats de la nuit

Hornets – Suns : 91-105 (stats)

: 91-105 (stats) Pistons – Bulls : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Celtics – Cavs : 117-113 (stats)

– Cavs : 117-113 (stats) Heat – Sixers : 96-119 (stats)

: 96-119 (stats) Knicks – Nets : 142-118 (stats)

– Nets : 142-118 (stats) Rockets – Grizzlies : 99-113 (stats)

: 99-113 (stats) Bucks – Magic : 139-117 (stats)

– Magic : 139-117 (stats) Thunder – Lakers : 117-123 (stats)

: 117-123 (stats) Blazers – Pelicans : 110-121 (stats)

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pistons, Hornets, Magic, Thunder, Rockets : tout le monde a fait le boulot cette nuit. Les Hornets ont pris des photos de Kevin Durant, le Magic a confirmé la bonne forme… des Bucks, le Thunder est vraiment solide et a perdu contre les coiffeurs des Lakers et les Rockets n’ont bizarrement pas forcé contre Memphis. Mais la palme du jour revient aux Pistons, dans le coup face aux Bulls dans le money time mais auteurs d’une grosse boulette quand Jaden Ivey prit un temps-mort qu’il n’avait pas à 9 secondes de la fin, ce qui scella le sort du match. Quel dommage, quel génie.

Mauvaise opération du jour – Pacers : parce qu’ils n’ont pas joué, et qu’ils n’ont par conséquent pas perdu. Ouais, on a fait math sup.

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

