Qui dit Kevin Durant sur un terrain de basket dit forcément highlights. Parce que quand KD joue KD domine, et sa première avec les Suns n’a pas dérogé à la règle. Allez hop, un peu de Durant en intra-veineuse, let’s go.

Ça commence avec un trailer pour s’échauffer, puis une grosse crêpe et un three dans la foulée. La suite ? Du KD dans le texte, avec des jumpers que même une girafe ne contrerait pas, un footwork très énervant, et forcément un coup de chaud en fin de match afin de valider la victoire de son équipe car, comme souvent, talent de Kevin Durant rime avec victoire de Kevin Durant. 23 points pour Keke, 37 pour Devin Booker, Deandre Ayton qui s’éclate et Chris Paul qui se lèche les babines en prévision des Playoffs, voilà donc à quoi ressemblent donc ces nouveaux Suns. Et vous savez quoi ? C’est extrêmement flippant. Allez zou, envoyez les highlights et rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement (de compte).