On n’arrête plus les Knicks ! Une septième victoire de suite cette nuit, qui conforte l’équipe de Tom Thibodeau au rang de deuxième meilleure équipe de la Ligue depuis la deadline, et une place dans le Top 5 qui a de belles chances d’être verrouillée si le mood actuel reste le même à l’Est pour les uns et les autres. Le héros de la soirée côté New York ? Jalen Brunson, again.

Les stats maison de la Brunsonisation des Nets c’est juste ici

Il jouait les Nets au Madison, deux semaines après leur en avoir collé 40 sur la truffe au Madison, et cette nuit au Madison… Jalen Brunson a réitéré la performance, dans un bal peut-être plus endiablé encore que le précédent.

La particularité de ce match ? Sa folie offensive, particulièrement côté new-yorkais puisque si Quentin Grimes avait lancé les hostilités avec son meneur, permettant aux Knicks de mener 47-29 après un quart-temps, c’est sur le score de 81-57 que fut atteinte… la mi-temps. Et à la mi-temps Jalen Brunson compilait déjà 30 points et 4 passes, à 12/14 au tir pour ne rien gâcher. Un match que les Knicks gagneront, évidemment, après une deuxième mi-temps toute en gestion, tu m’étonnes, et à l’issue de laquelle Jalen et ses sauces iront donc chercher un septième succès de rang.

Jalen Brunson put on a SHOW tonight. 39 points

5 rebounds

6 assists

5 threes

15/18 FG Knicks win their 7th straight 🔥 pic.twitter.com/4Z5XkXt8TJ — NBA (@NBA) March 2, 2023



Sept succès de suite qui permettent aux Knicks de conforter leur cinquième place, un rang qu’ils pourraient même conserver un moment vue la fin de saison caca boudin qui s’annonce pour les Nets (oui c’est mon fils de 5 ans qui écrit ce paragraphe), vue l’inconstance dont fait preuve le Heat dans le rétro, le Heat étant aujourd’hui la seule franchise à même d’aller chercher New York au classement mais comptant déjà 3,5 victoires de retard.

Les Knicks en pleine bourre, ça enchaine, et Jalen Brunson continue pour sa part sa campagne pour les prochaines élections municipales. Tout ce qu’on sait pour l’instant c’est que ni Kyrie Irving ni Ben Simmons ne seront maires de la ville, et à partir de là tout est possible selon le service politique de la rédaction.