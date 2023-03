C’était le choc de la nuit à l’Est, entre une équipe des Cavs jeune et ambitieuse et une équipe des Celtics jeune et et… déjà rôdée à ce genre de duel. Un match qui n’aura finalement duré qu’un quart-temps et demi, le temps du réveil de la star locale.

Les stats du main event de la nuit à l’Est c’est juste ici

Ça aurait pu, mais ils n’ont pas pu. Ils n’ont pas… tenu.

Difficile de tenir tête à cette équipe de Boston. Très, très difficile. Darius Garland avait bien tenté de faire décoller les Cavs en début de match, à la baguette d’un orchestre qui jouait juste face à des C’s encore en rodage. Jayson Tatum notamment, assez discret si ce n’est sur une claquette venue de nulle part et qui réveillait alors un peu tout le monde.

TATUM WITH THE PUTBACK 😤 pic.twitter.com/AZfhfaTUqY — ESPN (@espn) March 2, 2023



Une action qui aura le mérite de lancer la soirée du héros local, qui va dès lors s’engager dans un duel de capes et d’épées avec Donovan Mitchell, lui aussi dans un grand soir malgré une douleur évidente à la cuisse rendant sa partition d’autant plus courageuse.

La différence entre les deux équipes ce soir ? Le supporting cast, sans aucune forme d’irrespect bien sûr pour les cracks que sont Jaylen Brown, Robert Williams III et Al Horford, supporting cast étant d’habitude un terme plus approprié à des éboueurs. Mais cette nuit Jayson Tatum fut une nouvelle fois l’implacable patron de Boston, et toute sa troupe n’eût qu’à suivre le boss. Al Horford le premier, Tonton Al ayant claqué ni plus ni moins que son meilleur match de la saison avec 23 points, 11 rebonds et 3 passes, dans un match où il resta très longtemps à 100% au tir.

En face ? Pour répondre aux 41 points, 11 rebonds et 8 passes de Jayson Tatum, Donovan Mitchell était rentré très tôt dans un espèce de duel à distance avec JT, duel qu’il terminera avec une fiche à 44 points à 17/32 mais agrémentée d’un énorme vent du fils de Jayson, Deuce, qui semble déjà maitriser l’art pourtant si subtil du trashtalking.

Jayson Tatum’s son Deuce refused to give Donovan Mitchell dap 😂 pic.twitter.com/Gc8btm7KBG — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) March 2, 2023



Dans le money time Darius Garland permettra aux fans des Cavs de faire semblant d’y croire, Caris LeVert continuera pour sa part d’être nul, et au final ce sont bien les Celtics qui s’en sortiront, de quatre petits points seulement mais, vraiment, le ressenti indique plutôt un +12 ou 15 Boston, eux qui ont même compté jusqu’à 20 points d’avance au creux de la nuit. Parce qu’ils sont solides hein ces petits Cavs, mais Boston cette saison, vraiment, c’est quelque chose.