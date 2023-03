C’était évidemment l’évènement de la soirée, avec tout le respect que l’on a pour cette affiche entre les Bulls et les Pistons. Quasiment deux mois après son dernier match en NBA Kevin Durant était donc de retour, mais il l’était surtout avec… un nouveau maillot, le quatrième de sa carrière de petit vagabond.

Les stats maison de la première de KD avec les Suns c’est juste ici !

Ça ne restera pas dans les annales des livres de statistiques…

Mais on se souviendra probablement de cette première.

Parce que c’est Kevin Durant, tout simplement. Trop attendu pour ne pas en faire la raison spéciale de notre réveil soudain après une heure de sieste seulement, et comme souvent KD ne nous aura pas déçu. Capuché à l’échauffement et probablement tout heureux, simplement, de participer à son premier match de basket depuis 52 jours, KD n’aura finalement pas trainé à se mettre en évidence. Logiquement cherché dès l’entame par ses nouveaux copains, question de mise en confiance t’as vu, Kev a commencé par ouvrir son compteur Suns sur un lay-up en trailer, avant de claquer une énorme bâche sur le pourtant immense pivot Mark Williams et de valider tout ça quelques secondes plus tard à 3-points.

KD gets his first Phoenix Suns bucket! ☀️ Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/fGAOMQI3eo — NBA (@NBA) March 2, 2023

The block and the 3⃣ KD getting it done early in his Suns debut Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/X9RaJBW7JU — NBA (@NBA) March 2, 2023



La suite ? Que dire que vous ne sauriez pas déjà. Kevin Durant est injouable lorsqu’il s’élève pour shooter, et malgré les simagrées de Kelly Oubre Jr. en deuxième mi-temps les Suns et leur nouvel ailier ne connaitront aucun soubresaut. C’est d’ailleurs lors du dernier quart-temps – après que Devin Booker ne se soit occupé de gérer les business l’heure précédente – que le nouveau venu s’occupera de nous rappeler la raison de sa venue à Phoenix. Aux provocations sympatoches (et aux buckets) de Kelly…Kevin répond avec sérieux, enchainant les shoots à mi-distance avec main dans la tronche comme si c’était des penaltys sans gardien. 14 puis 17, 19 puis 23, Durant s’éclate et éclate la défense de Charlotte, toute heureuse de participer au bonheur des Suns en validant une défaite de plus dans sa course à la Lottery, devenue officielle depuis l’annonce de l’absence longue durée de LaMelo Ball.

Au final pour le MVP 2014 ? 23 points à 10/15 au tir dont 2/4 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en 27 minutes. Retour tranquille, retour sans trembler, domination, victoire, du KD dans le texte.

KD showed out in his Suns debut: ☀️ 23 PTS

☀️ 6 REB

☀️ 10/15 FG Phoenix gets the W in Charlotte, 105-91 pic.twitter.com/rAdSKeEgn3 — NBA (@NBA) March 2, 2023

Kelly Oubre Jr., encore lui, tentera bien de faire semblant d’y croire en fin de match mais la sortie de KD à 6 minutes de la fin coïncidera avec la rentrée de… Devin Booker, putain de cauchemar, et les Suns s’en iront tranquillement chercher leur première victoire de “l’ère KD”. Probablement pas la dernière, si l’on en croit la rumeur.